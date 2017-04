El negocio del embarazo de Ivonne Reyes y otras cosas que Pepe Navarro no había contado

Pepe Navarro (65 años) aprovechó la visita de Bertín Osborne (62) a su casa de Ibiza para desvelar algunos de los asuntos de los que se ha mantenido en silencio hasta la fecha. Su polémica batalla con Ivonne Reyes (49) por la paternidad de su hijo, Alejandro (17), es el tema del que el presentador ha querido dar su versión de los hechos sin que el conductor de Mi casa es la tuya interviniera con preguntas incómodas.

Los titulares que ha dejado su conversación con Bertín pasan desde el reconocimiento de una relación íntima con la venezolana hasta las negociaciones con un canal de televisión para sacar tajada del inesperado embarazo. JALEOS recoge las frase más destacadas del programa de este miércoles:

Reconoció "relaciones esporádicas" con la venezolana

Durante el programa, Pepe Navarro admitió por primera vez haber mantenido "relaciones esporádicas" con la actriz, entre los años 1995 y 1997. Mucho antes del año 2000, que fue cuando Ivonne le desveló que estaba embarazada.

Su relación 'paternofilial' con Ivonne Reyes durante el embarazo

Su relación sentimental con la venezolana había terminado mucho antes de que se quedara embarazada, según el presentador. No obstante, siguieron manteniendo contacto y una relación de amistad. "Ella no me transmitía sexo ni nada de eso. En la época en la que trabajábamos juntos yo la veía de vez en cuando y solo charlamos. Y un buen día me dice que está embarazada", expresó el presentador al principio de su relato. Y es que asegura que "con Ivonne tenía una relación paternofilial" en el periodo en el que la modelo se quedó en estado, por eso afirma que le sorprendió el anuncio de su embarazo.

Negoció con Antena 3 un programa para explotar el embarazo de Ivonne

"Como me llevaba bien con Antena 3, le queríamos vender la idea de Diario de una embarazada", confesó Pepe a Bertín. Finalmente el proyecto no salió a la luz, porque la venezolana prefirió ceder la exclusiva a una revista y verse en las portadas de los kioscos.

A los 14 años de edad, Alejandro quiso conocer a su padre

Vía Whatsapp el hijo de Ivonne Reyes le mostró a Pepe Navaro su deseo de verse en persona. Además, Pepe se enteró de que su hijo Marlo y el niño eran amigos, por lo que aseguró que "quería reunirse con los dos jóvenes e Ivonne", y cumplir así la petición del menor.

Navarro intentó por todos los medios hacerse la prueba en 2015

Ese año, y tras hablar con su exmujer Eva Zaldívar y su actual esposa Lorena Aznar, decidió que quería hacerse las pruebas de paternidad después de negarse en tres ocasiones anteriores ante la petición del juez. "Yo creo que si ella quiere saber quién es el padre de su hijo y tú te ofreces, debería ser un motivo de alegría", expresó en el programa de este jueves. Sin embargo, Ivonne le contestó con "un email tremendo en el que le llamaba de todo menos 'bonito' y no contenta con eso le mandó un burofax al día siguiente".

Una reunión con Ivonne, un restaurante y una servilleta sospechosa

En enero de 2016 quedaron para cenar juntos tras mucha insistencia de la modelo por verse y hablar cara a cara de la famosa prueba de paternidad. Esa cita llegó y se produjo en un restaurante en el que ocurrió una anécdota curiosa que el presentador aún recuerda: "Y hay un momento en el que voy al baño y al volver veo que no tengo mi servilleta". El presentador tuvo que utilizar otra limpia porque la suya había desaparecido misteriosamente, un hecho con el que Navarro insinúa que la venezolana pudo utilizarla para sacar pruebas de ADN. En esa misma reunión, el cordobés le aseguró a Ivonne que "si era su era el padre de su niño, lo asumiría, pero de no ser así, la actriz tendría que contarlo públicamente antes de febrero de 2017", fecha en la que se le acababa el plazo para presentar el recurso -tal y como ha hehco- al fallo del Supremo que le nombraba legalmente padre de Alejandro.

Su hija tiene conversaciones con Alejandro y no son agradables

Según ha explicado Navarro, su hija Andrea recibe mensajes del niño de Ivonne que no soporta. Tanto es así que un día ella le confesó a su padre "que no aguantaba más" y por eso decidió retomar el camino de las pruebas de ADN para demostrar que Alejandro y ella no son hermanos, algo que afirmó tajantemente Pepe en el programa.

Fue tentado para entrar en Gran Hermano VIP

"Alguien me llamó y me preguntaron si me gustaría entrar y les dije que sí y que, por supuesto, eso tiene un precio", explicó. Precisamente, la falta de acuerdo con la productora en el tema económico y la petición de Navarro por tener un programa diario fue lo que hizo que el presentador se echara para atrás en su entrada a la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

Puso a su equipo en peligro para 'reclutar' a La Veneno

Define a Cristina Ortiz, La Veneno, como "un animal televisivo y muy buena persona". Se dio cuenta de ello nada más ver la primera imagen de la vedette en el reportaje que hicieron sus compañeros de producción y redacción de Cruzando el Mississippi. Paró el vídeo cuando La Veneno apareció en pantalla y dijo con rotundidad: "traédmela a ella". La responsable de volver al parque del Oeste para hacerle la oferta se negó en un principio alegando que "la noche que fueron a grabar casi la matan dos veces". Finalmente, La Veneno se convirtió en una de las estrellas del prime time gracias a su frescura y espontaneidad.

