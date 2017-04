La impresionante casa de Pepe Navarro en Ibiza cuyo valor alcanzaría los 10 millones

Pepe Navarro (65 años) vuelve a Telecinco 15 años después de salir de la cadena de Paolo Vasile (63) tras presentar la tercera edición de 'Gran Hermano'. Y lo hace con una entrevista que va a dar mucho que hablar. El presentador se sentó a conversar con Bertín Osborne (62) a principios de abril, en el momento álgido de su última polémica con Ivonne Reyes (49) acerca de la paternidad del hijo de ambos.

Aunque la entrevista de 'Mi casa es la tuya' girará en torno a su trayectoria profesional, con especial atención al programa 'Esta noche cruzamos el Mississippi', el caso de su paternidad será el que más titulares dejará. No obstante, no será lo más llamativo. En esta ocasión no es el invitado quien visita la casa de Bertín. Esta vez el programa se ha grabado en casa del entrevistado. Y será justamente esto, la casa, lo que más llame la atención del programa.

La entrevista ha tenido lugar en la casa que Pepe Navarro posee en Ibiza. Una impresionante vivienda de 512 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 10 hectáreas, según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La casa, que se encuentra en la zona de Coll del Vent, posee múltiples terrazas para disfrutar en su totalidad de la espectaculares vistas con Ibiza y el Mar Mediterráneo de fondo. La construcción está escalonada en varias alturas aprovechando la ladera del cerro en la que se erige y una gran piscina con vista infinita preside la terraza principal.

La vivienda, construida en 2010, se encuentra en una zona aislada. De hecho, hasta la misma se lleva por una carretera cuyo único destino es esta casa. No hay ninguna otra casa en varios kilómetros a la rotonda. Puestos en contacto con varios agentes inmobiliarios de Ibiza, estos aseguran que la de Pepe Navarro es de las grandes casas exclusivas de la isla. Preguntados por el valor que podría tener en el mercado, ninguno se atreve a dar una cifra concreta sin verla in situ, pero sí hay alguno que dice que podría llegar a alcanzar los 10 millones de euros. Todos coinciden en que por este tipo de inmueble se puede pedir lo que uno quiera y esperar a que aparezca alguien que esté dispuesto a pagarlo. También coinciden en que se encontraría entre las más caras de la isla.

Estrategia Mediaset

La de Pepe Navarro será una de las grandes entrevistas de esta temporada de 'Mi casa es la tuya'. El presentador es uno de los nombres propios de la crónica social y Telecinco, con una buena estrategia, convocó a Ivonne Reyes el pasado sábado al Deluxe para que hablara de las polémicas pruebas de ADN y lanzara algún dardo envenenado al presentador, lo que ha alimentado la entrevista de este miércoles. Su testimonio es uno de los más buscados del momento.

"¿Cómo has podido vivir todo este lío del niño de Ivonne?" o "¿Por qué no te quisiste hacer las prueba de paternidad?" son dos de las preguntas que Bertín realizará a Navarro para abordar el tema.

