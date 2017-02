Fran Rivera la lía tras sufrir un robo en un hotel de México

Como si hubiera sido poseído por Chenoa el día que bajó a las puertas de su casa para hablar de su ruptura con David Bisbal, Fran Rivera ha atendido este martes a la prensa enfundado en un chándal a las puertas de su hotel en México para denunciar un robo en su habitación.

El vídeo, que ha sido recogido por Espejo Público, está llamado a convertirse en carne de zapping después de que el torero haya chapurreado un poco de inglés, en esta ocasión poseído por la imitación de Paco León de Raquel Revuelta en Homo Zapping. “You want me to tell you the nicely way or… Que quiere decir, traducción: lo digo de forma amistosa o la verdad”, ha dicho.

“Lo peor no es cuando te roban dentro de tu habitación. Lo peor es que cuando lo denuncias, te toman el pelo. Han estado tres horas para darnos un impreso para denunciar el robo. Pero, además, el director no está en la ciudad y no que volverá. Y tres horas más tarde aparece para decirnos que no se hace responsable”, ha dicho Rivera al programa de Antena 3.

Además, el matador ha subido a la habitación para mostrar cómo ha sido el robo. “Cuando nos hemos ido a la plaza de toros alguien ha entrado en la habitación. Desde el hotel dicen que no es ninguno de los empleados. Nadie tenía la llave. Alguien cómplice tiene que haber” , confesaba.

“Tenemos un mal sabor de boca. Dejamos un dinero para el día a día y hoy, al irnos y abrir la caja fuerte, nos hemos dado cuenta que han robado. Estaban los pasaportes, pero no el dinero. No se hacen responsables de lo que se robe en las habitaciones”, ha seguido denunciado.

🎥A la vuelta de publi hablamos con @Paquirri74 para conocer si el hotel, en el que le han robado, le ha dado alguna solución #RoboRiveraEPpic.twitter.com/1ED4mb4x9g — Espejo Público (@EspejoPublico) 21 de febrero de 2017

No contento con ello, Rivera también ha decidido denunciar el robo a través de Twitter. “Es una pena que en este maravilloso país todavía sucedan estas cosas y que roben en una cadena como el Hyatt Regency Mex es peor aún. Cuidado en el hotel Hyatt Regency de Mérida. Roba en las habitaciones y no se hacen responsables. Una auténtica vergüenza”.

"A ver si el Hotel se hace responsable de lo sucedido en nuestras habitaciones de las cajas fuertes. Que mal sabor de boca se queda", decía y alegaba: "Y lo peor del Hotel es que te roban abriendo la caja fuerte de las habitaciones", ha continuado.

Todos estos esfuerzos no han quedado en vano ya que, según el mismo Rivera en otro vídeo, ha anunciado que el hotel ha solucionado su problema. “Tengo que agradecer cómo se han responsabilizado de lo sucedido con la profesionalidad y celeridad tan impresionante. Es de torero, antes me he quejado y ahora toca agradecer porque han estado a la altura del hotel y su categoría humana”.