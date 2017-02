La cruzada de Sonia Moldes contra Manuela Carmena en defensa de los bares de copas

La televisiva Sonia Moldes (42 años) está "agotada psicológicamente" desde hace año y medio. La razón estriba en el tenso enfrentamiento que mantiene con el Ayuntamiento de Madrid que ha desembocado en un cruce de denuncias a cuenta del pequeño local de tapas y copas -con terraza incluida- que regenta desde finales de 2015 en el madrileño barrio de Chamartín.

"La policía se presenta en mi local a menudo por supuestas irregularidades para levantar un acta. Ha llegado a venir hasta dos veces al día. Si estuviera haciendo algo ilegal o prohibido lo entiendo, pero estoy cumpliendo con la ley e invito a todo el mundo a que venga y grabe lo que supuestamente infrinjo", asegura Sonia Moldes en conversación con EL ESPAÑOL. Hablamos también con la abogada que está defendiendo sus intereses, Nuria Grau, quien no duda en calificar de acosos la situación: "Durante todo este tiempo, el acoso por parte del consistorio ha sido evidente".

La que fuera pareja de Alessandro Lequio (56) daba a conocer esta lucha que mantiene con Manuela Carmena (73) en 'Espejo Público'. Moldes mantiene que la intención del Ayuntamiento de Madrid es, en todo momento, prescindir de las terrazas de la capital. "Me consta que son muchos los empresarios que están en la misma situación y que no se atreven a dar la cara por miedo a que les cierren también. Es una injusticia y lo único que van a conseguir es dejar a mucha gente sin trabajo. En mi caso, son tres las familias que dependen de mí", asegura Sonia a este medio.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a algunas de las actas levantadas por el personal del consistorio madrileño en sus visitas a Living, el local de Moldes. Algunas de ellas terminaron en expediente sancionador, con la consiguiente multa. Una de ellas, por "utilizar instrumentos, equipos musicales u otras instalaciones no autorizados o utilizarlos fuera del horario autorizado", el pasado mes de septiembre. Moldes tendría que abonar por esta cuestión 750 euros antes del próximo 6 de marzo.

"Esa sanción corresponde al cumpleaños de un cliente, que decidió poner una canción en su móvil. No tiene ningún fundamento. Es una suma de incongruencias que resultarían nulas y encima no existe un plazo de alegación. Nosotros hemos presentado las pruebas pertinentes para demostrar que no es como lo denuncia el ayuntamiento", explica la letrada de Sonia Moldes.

Es más, tanto Moldes como su abogada mantienen que algunas de las actas levantadas por la policía están plagadas de errores. "Hay diferencia de horarios en los documentos y fechas que varían", algo que resta validez a los certificados, en su opinión.

Otra de las actas de inspección de terrazas, fechada tan sólo una semana después de la anterior, responde a la "ocupación del espacio entre terraza y local reservado para el paso de peatones". En este caso, Moldes no quiso firmar el documento tras considerar que se habían dirigido a ella "con malas maneras" y que disponía de "más de 30 testigos" dispuestos a asegurar que dicha información no es cierta.

"El local cumple con todas las normativas, no hay ninguna irregularidad, por lo que el procedimiento judicial va a seguir y vamos a seguir recurriendo y presentando pruebas que demuestran que no es como denuncia el Ayuntamiento", asegura Grau. Moldes, por su parte, está dispuesta a luchar. "Tengo esperanza porque creo en la Justicia, porque está visto que en el Ayuntamiento no. Y yo callada no me voy a quedar, y mucho menos con las injusticias".