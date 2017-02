Guerra entre dos Borbones: Bruno Gómez Acebo, condenado a pagar 100.000 € a Luis Alfonso

“Debo condenar al demandado, Don Bruno Gómez-Acebo y Borbón, al pago de la cantidad de 99.448,81 euros más los intereses legales al demandante, Don Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú”. Así reza el fallo de la sentencia del juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Pozuelo de Alarcón a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Esa es la cantidad que el duque de Anjou reclama a su primo, el hijo de la infanta Pilar, en concepto de impago de rentas y otras cantidades relacionado con el alquiler de una vivienda. Según reza en el documento judicial, Luis Alfonso de Borbón y Bruno Gómez Acebo suscribieron un contrato de arrendamiento por el cual el primero alquilaba una vivienda de su propiedad a su primo por un importe mensual de 3.500 euros.

El alquiler comenzó el 1 de septiembre de 2009 y finalizó el 24 de julio de 2015, cuando el demandado abandonó la vivienda. Durante los primeros años no hubo problemas con los pagos. Fue a mediados de 2013 cuando estos dejaron de recibirse regularmente, según se refleja en la sentencia. No así con los recibos de los consumos de servicios propios de la vivienda (electricidad, gas y agua), que nunca se abonaron. Así, el hijo de Carmen Martínez Bordiú reclama 64.185,19 euros en concepto de rentas impagadas; 35.908,42 euros de los recibos de electricidad, 14.621,70 de agua y 2.403,03 de gas, lo que hace un total de 117.118,34 euros. No obstante, a esta cantidad hay que descontar los 7.000 euros de fianza que el hijo de la infanta Pilar había abonado, además de un pago que realizó de 10.669,53 euros por unos arreglos en el jardín que le correspondía al arrendatario. Así, la cantidad final resulta los 99.448,81 euros a los que le ha condenado el juzgado.

Bruno Gómez Acebo, alegó que “al inicio del arriendo la vivienda era un desastre, no cumpliendo la normativa y ocasionándole perjuicios”. El hijo de la infanta Pilar asegura que realizó algunas reformas en la vivienda al encontrársela “en estado calamitoso” y que “compensaban las rentas por los gastos ocasionados en la vivienda”.

La sentencia no es firme y, por tanto, cabe recurso. Puestos en contacto con Bruno Gómez Acebo para conocer su impresión y si van a recurrir, el hijo de la infanta Pilar ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

La casa de la discordia

La vivienda arrendada es la casa que Luis Alfonso heredó de su padre, Alfonso de Borbón, duque de Cádiz. Ubicada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, el hijo de Carmen Martínez Bordiú nunca quiso residir en ella, por lo que desde un principio optó por alquilarla.

Se trata de una vivienda unifamiliar que consta de dos plantas, un semisótano y un amplio jardín con piscina. En la primera planta se encuentran la cocina, un amplio salón comedor y cuatro habitaciones con sus propios baños. En la segunda planta, que fue reformada por el duque de Cádiz poco antes de morir, hay una gran suite con vestidor, un despacho, un baño y una sala de estar. El semisótano lo preside una amplia sala de juegos.