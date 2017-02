La misteriosa boda vista y no vista de Chabelita con Alejandro Albalá

Casi tres años de relación, numerosas rupturas y una boda que ha vuelto a acabar en separación. En la tormentosa historia entre Chabelita (21 años) y Alejandro Albalá (22) no existe una continuación lineal y pasan del amor al odio, de convivir juntos a poner distancia e incluso de darse el 'sí, quiero' en Cancún a volver a romper solo seis meses después.

Este miércoles se han hecho públicos en la revista Diez Minutos los detalles del enlace mexicano que tuvo lugar el 23 de junio del año pasado. Su entorno más cercano, niega el enlace y habla de un "romántico ritual" de gran reclamo turístico en la zona, según han explica a la revista SEMANA. Sin embargo, las imágenes y la forma en la que se llevó a cabo, sí podrían constituir una boda propiamente dicha. Los jóvenes celebraron una ceremonia civil en la playa vestidos de impoluto blanco. Ella, con vestido ibicenco veraniego y él, con un conjunto de camisa y pantalón con una rosa blanca, del ramo de ella, a modo de broche. Además, como no podía ser de otra forma, la luna de miel tuvo lugar esa misma semana en el paraíso de Cancún.

A la boda no acudió ningún familiar, solamente estuvieron presentes el propio juez y cuatro testigos. Los contrayentes firmaron en régimen de gananciales, por lo que todo lo que generen tras el 'sí, quiero' será repartido entre ambos. No obstante, después de que se conociera que la pareja ha puesto punto final (otra vez) a su historia, quizá se planteen acordar el divorcio y liquidar ese régimen conyugal.

Aunque antes de dar el paso a la ruptura definitiva, el matrimonio deberá formalizar el registro de su nuevo estado civil en España. Chabelita y Alejandro aún mantienen su status de 'soltero' en este país y por lo tanto, nada les impide volver a contraer matrimonio en el estado español, algóo que sí tendría graves repercusiones en México.

Sin embargo, la pareja no ha tomado aún cartas en el asunto del divorcio y puede que el motivo sea que todavía queden resquicios para retomar la relación. No sería sorprendente, ya que Isa y su chico han roto y vuelto en innumerables ocasiones. Tanto es así que han llegado a confundir a la prensa por sus extraños silencios o por las temporadas en las que no ha habido fotografías de ellos juntos. La última fue el pasado mes de noviembre, cuando todo apuntaba a la enésima ruptura de los jóvenes, salían a la luz imágenes de ambos sonrientes y paseando de la mano, además de un tuit de la hija de Isabel Pantoja (62) en el que le dedicaba su amor a Alejandro.

And although time may take us into different placesI will still be patient with youAnd I hope you know✋ pic.twitter.com/KqPWVTTW7i — Isa Pantoja (@IsabelPantojaM) 18 de noviembre de 2016

Pero es que en mayo de 2016 Chabelita llegó a anunciar su ruptura definitiva: "Quiero comunicaros que Alejandro y yo hemos roto nuestra relación. No hay terceros, ni cosas raras, así que, por favor, respeto y no busquéis donde no hay, gracias", escribía también por Twitter. Pasó lo mismo en 2015, cuando no llevaban ni un año de relación, la pareja sufrió una ruptura que fue la primera de tantas que llegarían después.

Sin embargo, según las últimas informaciones y las imágenes de Chabelita compartiendo tardes y confidencias con el hermano de Techi - ex de Kiko Rivera (33)-, esta última ruptura sí se prevé definitiva. Así que, en caso de que la boda mexicana fuera válida, los contrayentes tendrán que verse las caras pronto para finiquitar el matrimonio.