El día que Bertín Osborne contrató un detective para vigilar al novio de su hija

"Es por tu bien". Es el título de la película por el que los actores José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo irán de visita a casa de Bertín Osborne (62), pero también podría ser la frase que el propio cantante utilizó para justificarse ante su hija por ponerle un detective privado a su novio de la adolescencia. El intérprete es de esos padres protectores a los que una hija no le suele presentar a la primera de cambio a su pareja.

Hace unos meses era su primogénita, Alejandra (37), la que le desveló el suceso del detective al propio Mario Casas: "¿Sabes que puso un detective a perseguir a uno que estaba conmigo? Me lo contó mi ex cuando ya no teníamos nada, y me dijo que le había perseguido un hombre y yo le respondí: sí, claro, mi padre te lo ha puesto y pasados unos meses, voy en un avión y se lo cuento a mi padre… le miro y fue… ¿cómo?". El programa de este miércoles reunirá a los actores junto a Bertín y a sus dos hijas mayores, que contarán anécdotas como esa y cómo es su padre cuando un futuro yerno acecha con entrar en la familia, aunque él lo tiene claro: "Esas cosas hay que hacerlas… tú tienes a la niña de tus ojos que está saliendo con quien no debe … y yo investigo".

Y es que sus cuatro hijas son guapas, altas (todas rondan el 1'80 de estatura), con trabajos envidiables e historias de amor dignas de esta semana de San Valentín. El cantante mantuvo una relación de casi dos décadas con Sandra Domecq con la que tuvo cuatro hijos, Cristian, que falleció a los pocos días de nacer, y sus tres estupendas hijas, Alejandra, Eugenia (30) y Claudia (27).

Tanto Domecq como Osborne rehicieron sus vidas. Sandra lo hizo con el empresario andaluz Fernando Portillo y Bertín junto a Fabiola Martínez. Fruto de esas nuevas relaciones nacieron Ana Cristina Portillo (24) y por parte del cantante, Norberto Enrique (10) y CarlosAlberto (8).

Cuando Sandra Domecq falleció en julio de 2004, sus hijas se unieron como un único clan. Las hermanas mayores acogieron a Ana Cristina como una más y cuidaron de ella para que no sintiera de forma tan dura la ausencia de su madre. La primogénita, Alejandra, se encargó de cumplir la voluntad de su madre que les pidió que "a mí no me lloréis, a mí hacedme una fiesta" y tomó de alguna manera el relevo de su progenitora.

Día de grabación! 😜 #dagustotrabajarconmipadre #pedazodeequipo #megustamitrabajo @bertinosborne_ #micasaeslatuya

Alejandra tiene su rutina muy bien estructurada. "Me gustaría ser una Beyoncé de la vida, pero Dios no me ha dado ese don", dijo en una reciente entrevista, sin embargo, a pesar de no dedicarse a la canción, sigue muy ligada a su padre. Y es que forma parte del equipo que lleva a cabo el programa de Mi casa es la tuya desde que comenzó su emisión en TVE. Se encarga de la producción artística y de hacer de enlace con los famosos, pero siempre detrás de la cámara, hasta este miércoles.

Comparte su vida desde hace 13 años con Joaquín Buendía, su marido y padre de sus tres hijos, Santiago (11) y los mellizos, Fausto (4) y Valentina (4). No descuida su figura, por eso va al gimnasio todos los días y se presenta como una auténtica foodie de la comida sana en las redes sociales, y es que le encanta mostrar los platos que prepara o sus salidas a restaurantes.

Hoy en el blog os cuento mi viaje a México acompañando a mi marido! ✨❤️

Eugenia Ortiz Domecq (30), la segunda del clan siempre se ha definido a sí misma como "la más tímida" de las hermanas. Estudió Psicología y se especializó en pacientes de oncología. Se casó en 2011 con el empresario Juan Melgarejo y pasa su tiempo entre Italia - donde tiene el negocio su marido - y Madrid. Al igual que su hermana mayor, Eugenia tiene tres hijos, Juan (4), Tristán (1) y Sandra (2) - esta última tenía una melliza, Leticia, que falleció al nacer.

Claudia (27) es la hija pequeña de Bertín. Actualmente trabaja en Nueva York. Allí conoció a un bello australiano llamado Hugh hace un año. La joven se define en sus redes sociales como "Celebrity & Influencer", pero lo cierto es que estudió Derecho en la Universidad de Boston y también cursó un máster en EEUU. Le encanta disfrutar de sus amistades y como buena neoyorquina en la que ya se ha convertido, le gusta salir de fiesta, ir a festivales y disfrutar de las puestas de sol de la ciudad que nunca duerme.

Happy day to my Valentine, H 💘 #valentineday #myvalentine #redvalentine

Las bellezas Domecq terminan con Ana Cristina (24). La única de las chicas que no es hija de Bertín, pero que ha sido aceptada como si lo fuera, es la más desconocida. Estudió Empresariales bilingüe y vivió temporadas en París, Nueva York y Londres. Actualmente compagina sus tareas profesionales con algunos trabajos de modelo, como el nuevo proyecto de moda de Lourdes Montes, MIABRIL, en la que es el rostro protagonista de la campaña.

Las cuatro nunca han ocultado su estrecha relación y a pesar de que sus agendas casi nunca coinciden, disfrutan al máximo cada momento en el que pueden juntarse. De hecho, este pasado fin de semana hicieron una escapada solo para chicas. "Fin de semana muy esperado y deseado que por fin se ha cumplido #findedehermanas #porfinjuntas", escribía la mayor del grupo junto a una fotografía de las cuatro en su faceta más personal.