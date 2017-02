Así fue el primer concierto de una 'indultada' Isabel Pantoja

Isabel Pantoja (60 años) se dirigió a las doña Ana; sus hijos, Chabelita, y sus hermanos) también estaba allí. La tonadillera volvía a ofrecer un concierto a sus incondicionales tras su condena y posterior paso por la cárcel. "Sigo estando aquí". Estas fueron las primeras palabras con las que(60 años) se dirigió a las 10.200 personas entregadas que materializaron un lleno completo en el Barclaycard Center, antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Su familia al completo (su madre,; sus hijos, Kiko (32) y, y sus hermanos) también estaba allí. La tonadillera volvía a ofrecer un concierto a sus incondicionales tras su condena y posterior paso por la cárcel.

Salió algo nerviosa. Sabía que se jugaba mucho. No era un simple concierto. Era una respuesta de la gente a sus problemas con la justicia. En su última actuación en el mismo recinto, antes de entrar en prisión, se quedó vacío medio aforo. Esta vez sabía que no iba a ser así, pero la expectación del público era bastante más que en aquella ocasión. Lo sabía y no defraudó. Un éxito rotundo para la cantante.

A las 21.45, diez minutos después de lo previsto, se levantaba el telón y se mostraba un impresionante montaje de 80 músicos y 25 coros. Luego aparecía ella, luciendo uno de los tres vestidos que utilizó durante el concierto: un traje negro con volantes de lunares diseñado por Ladrón de Guevara. "Sigo estando aquí".

A las 22.30, después de casi una hora de concierto, Isabel se dirigía a su público. "Para ser la primera no está mal, ¿no? ¡A ver qué van a decir ahora! Os quiero un montón. Más de lo que podéis imaginar. Sólo voy a decir tres cositas, porque sabéis que hablo poco. Quiero dar las gracias a todos los que han podido venir. Quiero dar las gracias por este compás de espera. Quiero dar las gracias a toda mi familia, que está al completo en esta noche tan importante. A todos mis amigos y compañeros que están y a los que no, también, seguramente les habría gustado. Otra vez será".

Seguidamente, y después de pedir un aplauso para la orquesta, dirigida por Carlos Checa, y a su equipo de Universal Music: "Gracias a ellos he podido subir a este escenario". Tras estos agradecimientos, la tonadillera continuaba con el show.

En esta ocasión, Isabel mandó pocos mensajes subliminales a través de sus canciones. Tan sólo una frase que incluyó en una de ellas parecía dar la clave de lo que piensa: "Ya todo ha terminado" refiriéndose, tal vez, a todo lo que ha pasado durante los últimos años.

El show, que duró exactamente tres horas, estuvo compuesto de tres partes. La primera, un repaso por las canciones de su nuevo disco y un popurrí de Marinero de Luces, el más famoso y vendido de sus discos. La segunda parte, dedicado a la copla, en donde interpretó temas como La niña y el marinero. La tercera parte, estuvo dedicada al flamenco. Para finalizar, temas tan conocidos como El moreno o Debo hacerlo, de Juan Gabriel.

SU FAMILIA AL COMPLETO

Isabel tuvo el apoyo de toda su familia. Sus hijos, Kiko y Chabelita, se reunían con unos amigos en un hotel de la capital y llegaban juntos al recinto sobre las 20 horas. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los cachorros estuvieron con su madre antes y después del show en uno de los cuatro camerinos habilitados para la ocasión. Minutos antes de comenzar se sentaron todos en la primera fila. Kiko, que venía acompañado de su mujer, Irene Rosales, estaba sentado al lado de su abuela, doña Ana, y de sus tíos. Y Chabelita con unas amigas.

Agustín, hermano y mano derecha de la cantante, estuvo durante todo el concierto entre bambalinas, quizá para estar pendiente de que nada fallara . Los otros hermanos de Isabel estaban también allí. Incluido Juan, quien además estuvo en el escenario tocando la guitarra durante el apartado dedicado al flamenco.

DOS DEDICATORIAS MUY ESPECIALES: A SU MADRE Y A JUAN GABRIEL

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Isabel dedicó a su madre el tema Te lo pido por favor: "Para mi madre soy única. Espero que Dios le dé mucha salud, porque yo soy su motor y su ilusión más grande es verme cantar. Verme bien". Después de buscarla con la mirada en la primera fila, y decirle "mamá, estoy aquí. No me dejes nunca. Te lo pido por favor", comenzó a cantarle.

Luego, cuando interpretó uno de los temas más conocidos de Juan Gabriel, la cantante dedicó unas palabras al astro mexicano, fallecido hace unos meses. "Para ti, Alberto, que no pude despedirme de ti. Te quedaste esperándome..."

el público esperaba que el 'pequeño del alma' saliera al escenario. Este medio ha podido saber que ese dueto musical lo están reservando para la próxima actuación de Isabel en Chile. A pesar de que se había dicho que Kiko Rivera acompañaría a su madre en uno de sus temas, finalmente no fue así. De hecho, hasta el último momento,. Este medio ha podido saber que ese dueto musical lo están reservando para la próxima actuación de Isabel en Chile.

NO FALTARON LOS FAMOSOS

Yo nunca había tenido el placer de verla en directo y me ha parecido fascinante. Tiene un chorro de voz impresionante y una seguridad al pisar el escenario única. La puesta en escena ha sido una maravilla. Fueron varios los rostros conocidos que se dieron cita para dar su apoyo a Isabel. Así pues pudimos ver a Hiba Abouk, Arancha de Benito, Raúl Sender, Lidia Bosh, quienes expresaban a través de sus redes sociales lo bien que lo estaban pasado. Soraya Arnelas, que dará a luz a su niña en la próximas semanas, habló con EL ESPAÑOL y expresó de esta manera su admiración por Isabel: "Tiene un chorro de voz impresionante y una seguridad al pisar el escenario única. La puesta en escena ha sido una maravilla. Esto es un momento que quedará en la historia de la música y dentro de muchos años podré decir: Yo estuve allí".

Definitivamente Isabel ha vuelto con fuerza a los escenarios y ha demostrado que, a pesar de sus asuntos personales y las faltas que ha cometido, encima de un escenario es una de las más grandes. La tonadillera ha sido indultada por sus fans y ha resurgido de sus cenizas cual Ave Fénix. Sus próximas citas serán Chile, para asistir al Festival de Viña del Mar; Barcelona y Sevilla.