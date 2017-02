Kiko Rivera no se verá en otra: cantará ante 17.000 personas gracias a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja (60 años) volverá a subirse a un escenario esta noche para deleitar a sus fans madrileños. La tonadillera contará con una colaboración de lujo, ya que le acompañará sobre las tablas su querido hijo Kiko Rivera (33) a ritmo de rap. El DJ no podría imaginar una mejor ocasión de promocionar su música que esta, pues alrededor de 17.000 personas tendrán puestos los ojos sobre él y su madre.

Se trata del primer concierto multitudinario de la cantante tras salir de prisión. Además, como ya lleva acostumbrándonos Pantoja, los mensajes de sus letras hablan más que cualquiera de sus palabras en una entrevista. "Ay qué soledad, quítenme esta soledad", canta Isabel en la canción que comparte con su primogénito, Debo Hacerlo. El tema fue creado por el ya fallecido Juan Gabriel cuya muerte supuso "el tercer palo más grande después del adiós de mi padre y de Paquirri", según explicaba la propia tonadillera en su entrevista de El Hormiguero. Ese mismo sentimiento de soledad es el que aparece plasmado en sus letras.

Las primeras estrofas del tema Debo hacerlo son toda una declaración de la cantante: "Necesito un buen amor, porque ya no aguanto más". Sin embargo, hace unos días Pantoja negaba ante Pablo Motos que estuviera buscando el amor, aunque también expresó que no le cierra las puertas totalmente: "De momento no está en mis planes enamorarme, pero nunca se puede decir de este agua no beberé".

"Necesito que alguien me haga compañía, ya no quiero noches que son de agonía, yo no tengo nada, nadie todavía, y yo necesito que alguien me reviva", rezan las líneas de la canción de Juan Gabriel, ¿querría el cantautor mexicano que Isabel Pantoja rehiciese su vida?

A continuación el estribillo reitera el mensaje: "Ay soledad, ay soledad, ay que soledad, ay que soledad, porque es que más, no puedo, no es bueno, no debo (...) Si en el mundo hay tanta gente diferente, una de esa tanta gente me amará, alguien, alguien ay, ya". Entre toda esa 'gente diferente' que narra la canción, la cantante se topó en 2003 con Julián Muñoz, quien estuvo durante casi diez años en su corazón hasta que "unas bolsas llenas de dinero" y un delito de blanqueo de capitales acabó con su noviazgo. Lejos quedan los cambios de letra de las canciones que hacía la cantante en pleno concierto con tal de gritar a los cuatro vientos su amor por el ex alcalde de Marbella: "Te quiero y te querré para toda la vida", improvisaba en una de sus actuaciones ante la atenta mirada de su entonces pareja.

"Por amor se hacen locuras", decía la viuda de Paquirri hace unos años ante los reporteros. Esa 'locura' fue la que le impulsó a visitar en dos ocasiones a Muñoz en prisión antes de poner fin de forma definitiva a su romance. Precisamente, "ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme", manera en la que se refiere Pantoja a la cárcel, podría ser también el protagonista de las letras de sus canciones. "Antes de que acabe con mi vida debo hallar un salida inmediatamente, esta horrible soledad irse debe", todo un canto a la obtención de su libertad plena y a la necesidad de decir adiós a su etapa en la sombra.

La cantante afirmó en el programa nocturno de Antena3 que quería centrarse en la música para olvidar "los dos años horribles" que ha pasado. Por eso, esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid inaugurará su nueva gira que comenzará en la capital, seguirá en Barcelona y cruzará el charco a Latinoamérica en los próximos meses. "Quizá esta noche sea mi noche, quiero sentirme viva una vez más", es otra de las frases de su canción que no podría definir mejor el sentimiento que desea experimentar cuando se suba al escenario madrileño a las nueve y media de la noche.

Su querido colaborador sobre el escenario, su hijo Kiko, pondrá la dosis de amor fraternal sobre las tablas. El DJ ha compuesto unas líneas que rapeará en el tema Debo hacerlo en el que muestra lo orgulloso que está de su madre: "Hola, mi gente, soy Pantoja y mira lo hermoso que canta mi Pantoja". Además, aprovecha su momento de oro en la canción para declararle su amor hacia su progenitora: "debo hacerlo, porque te quiero, mamá".

Con el apoyo de su hijoy el del público que llenará el recinto madrileño - aunque no haya conseguido agotar entradas y queden todavía 400 por vender - cantará durante 90 minutos y seguro que sus letras contarán más que los silencios que protagonizó en su última entrevista. Pero pese a quien le pese, Pantoja seguirá cantando mientras tenga voz para ello, porque tal y como reza su propia canción:"Tengo el derecho de vivir, quiero, puedo y debo".