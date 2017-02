Las lecciones sobre sexo de Sonia Ferrer en el estreno de 'Cincuenta sombras más oscuras'

Reivindicativa y presumiendo de discurso feminista. Así se presentó Sonia Ferrer (39 años) en el estreno VIP de la segunda parte de Cincuenta sombras de Grey. Vaya, que ni que fuera eso la alfombra roja de los Goya. Valoraciones al margen, Sonia no habló de su sexualidad, pero sí puso sobre la mesa algunos pensamientos hot, hot, hot [que diría Rafa Méndez (41), el famoso coreógrafo]: "Hay muchas filias en el sexo y no creo que sea necesario probarlas todas para saber lo que no te gusta. Hay cosas que existen y que tú sin necesidad de haberlas practicado sabes si te apetecen o no", me contesta cuando le pregunto si ella sería capaz de pedirle a alguien que la azotase con un cinturón. (Como hizo Anastasia en la primera cinta de la saga).

"¿Entonces la respuesta es no?", me aventuro. "Hombre a ver, si hay dudas pues sí que hay que probarlo. Pero solo con quien tengas muchísima confianza, una relación sólida fuera de la cama y con quien desees tener ese momento tan íntimo y sexual", matiza. ¡Ajá! Eso es un no, pero sí. Vaya, lo que en mi pueblo llamamos un "donde dije digo, digo Diego". Lo que sí tiene claro es que solo se ha leído el primer libro de la trilogía: "Lo hice porque era el boom literario del momento, pero no me pareció una gran historia ni un relato erótico sublime". Exacto. Coincido totalmente con Sonia, he leído manuales de uso más 'guarros' que la saga Grey. Eso sí, me confiesa que tampoco va a criticarlo porque ya que la han invitado al estreno pues como que queda feo. Touché, querida.

Sonia no se plantea ser la sumisa de Christian Grey

Pero como veo que tiene ganas de hablar del papel de las mujeres en el sexo, le tiro un poco más de la lengua: "Esta saga ha levantado cierta polémica porque muchos piensan que muestra a una mujer sometida a un hombre y que eso puede afectar negativamente a los jóvenes, ¿estás de acuerdo?". Sin pensárselo dos veces, inicia su discurso: "Los jóvenes hoy en día aprenden de sexo en Internet y con las películas porno, pero no hay ningún medio que les enseñe a cuidar y mimar a la mujer. Seguimos siendo objetos utilizados para dar placer al hombre".

Le doy las gracias, le deseo que disfrute de la película y me quedo con la sensación de haber entrevistado a la mismísima sexóloga Lorena Berdún (43). Aunque pronto pongo los pies en la tierra de nuevo cuando veo aparecer a Lara Dibildos. ¡Dos exnovias de Álvaro Muñoz Escassi en el mismo evento! Esto y el cometa Halley solo ocurre cada 76 años. ¡Afortunada yo! Encantadora como siempre, no solo tiene en común con Sonia haber salido con el jinete, sino no considerarse fan de esta saga: "Me leí el primer libro y a ver qué pasa ahora con esta segunda". Otra que viene a la fiesta sin los deberes hechos. Mal chicas, pero os lo perdonamos. Mientras hablamos, Sonia pasa por detrás y Lara la mira de reojo. No se saludan. ¿Mal rollito? No creo. Es más, sueño con que una vez dentro de la sala de proyección, y mientras ponen los tráiler, despachen a gusto sobre la nueva mujer de Álvaro.

Paz Padilla y los líos de Sálvame

Cuando aún falta media hora para que lleguen Dakota Johnson (27) y Jamie Dornan (34), Paz Padilla (47) hace su aparición enfundada en un vestido largo como si viniera a dar las Campanadas. "Mirad, los americanos estos son muy sosos escribiendo guarradas. Las españolas somos más calientes", nos dice a carcajadas. Cómo no quererla con comentarios así. Espontánea y directa, está feliz con el regreso de Jorge Javier Vázquez (46) a Sálvame: "Estoy descansando y disfrutando del momento". Después, oigo que le comenta a uno de los allí presentes que no sabe de dónde sacan todas esas informaciones sobre los malos rollos del programa a las que ella no les da importancia alguna. Bien hecho, un quebradero de cabeza menos. El que tampoco le dio muchas vueltas a su estilismo fue Pelayo Díaz (30), que posó con su novio, Sebastián Ferraro. Pantalón de chándal, camiseta de rejilla, chaqueta tipo pijama y calcetín blanco. Telita. Pero la verdad es que estaba guapo. El amor le sienta bien.

Y por fin llegaron Christian Grey y Anastasia Steele

Mónica Martín Luque, Roser (37), Tania Llasera (37), una embarazadísima Soraya Arnelas (34), el triunfito Naím Thomas (36) o Juan Betancourt (25) fueron de los últimos en desfilar por una alfombra que pisaron Dakota y Jamie a la hora fijada. Puntuales sí, pero sosos también. Pocas preguntas, respuestas monosilábicas, menos química de la que se ve en pantalla y un aviso para la prensa; a la hija de Melanie Griffith (59) no se le pregunta por Antonio Banderas (56). Vaya, mejor lo dejamos para otro día.