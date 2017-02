Bono utilizó a Julio Iglesias y Óscar de la Renta para llegar al Pentágono

A finales de diciembre, durante su entrevista navideña con Raphael (73), Bertín Osborne (62) pedía al cantante que llamara a su consuegro, José Bono (66), para poder tener también una charla íntima con el político en Mi casa es la tuya.

Ese momento se produjo anoche, cuando además de abrirle las puertas de su exclusiva vivienda en Salobre, el expresidente de Castilla La Mancha, también le abría las de su intimidad. Y es que el político confesó al presentador cosas que hasta ahora no había contado.

Las más sorprendente de todas fue cuando contó que decidió pedir ayuda a Julio Iglesias para acercar posiciones con Estados Unidos después de que España decidiera retirar sus tropas de Irak. “Sí, hablé con Julio Iglesias para pedirle un favor. Quería que me recibieran en el Pentágono y le llamé por si él tenía posibilidad de llegar a Kissinger, a Rumsfeld”.

“Entonces me dijo que ‘yo no, pero a través de Oscar de la Renta, que le cose a su mujer’. Y a la semana me estaba recibiendo Donald Rumsfeld”, siguió contando Bono. Una vez allí, cuando le preguntaron de qué conocía al famoso diseñador, el político le dijo: “Le cose a mi mujer”.

Otra de las anécdotas curiosas que contó el político fue cuando Chávez le pidió ser intermediario para hablar con Isabel Pantoja. “Vino a Madrid de visita oficial. Y de camino a Toledo, en el helicóptero me dijo que quería saludar a Isabel Pantoja. Me la pasaron al helicóptero y se pusieron a hablar a gritos”.

“¿Y qué pasó con Lady Di y el Rey?”, le preguntó Bertín. “Venía el Príncipe Carlos de Inglaterra a Toledo con Diana de Gales. Les invité a comer y cuando estábamos en la salida había una pancarta que decía ‘Lady Di, nos toca el pirulí’. Yo le pedí disculpas al Rey y él me dijo: ‘No te preocupes, Pepe. El príncipe Carlos me acaba de preguntar que decía y le dijo que reclamaban Gibraltar”.

De ir para cura, al PSOE

Pero, dejando a un lado este tipo de anécdotas, Bono también tuvo tiempo para hablar de sus aspectos más íntimos. Así, por ejemplo, el político contó algo hasta desconocido sobre su progenitor. “Mi padre fue alcalde en el año 57 y estuvo durante 17 años. Era falangista de pueblo, no de las altas esferas. Murió en un accidente de circulación. Y cuando la Guardia Civil me trajo los efectos personales, me entregó el carnet de la UGT. Y un tío mío me dijo que mi padre se afilió al PSOE y la UGT cuando el golpe de Estado”.

La llegada de Bono al PSOE fue mucho más diferente a la de su padre. Y es que el político llegó al partido gracias a la fe. “Yo era una persona muy religiosa. En el colegio, en preuniversitario, hicieron ejercicios espirituales y le dije al padre que si creía que tenía vocación. Él me dijo que en todos los años que llevaba, no he visto una vocación más clara”, dijo Bono.

En el seminario me dijeron que tenía una gran vocación para ser cura

“Pero, ¿qué se siente?”, le preguntó Bertín. “Yo sentía una llamada interior que me decía que dejara a mi novia, a mis padres… (...) Sin embargo, el padre provincial me dijo que me fuera a estudiar y después decidiera. Y durante la carrera entré en el PSOE y me alejé de la fe, pero siempre quedaba un rescoldo”.

Tras esta confesión, el presentador preguntó a Bono qué opinaba del Papa Francisco. “Hace dos años me escribió una carta. La abrí y me decía que había leído mi artículo en El Mundo. Una carta preciosa. Es un hombre sincero, sencillo”, dijo.

“Yo tengo cierto resquemor por el tema de Venezuela. Ha ido a bendecir a Maduro”, le espetó Osborne. “Bueno, tú eres de derechas”, bromeó Bono. “¡Pero si yo soy menos de derechas que tú!”, le dijo el presentador. “Dicen que eres la derecha educada, cortesana amable”, añadió el político.

“Yo solo soy un anti una cosa: los que no son tolerantes”, ”, confesó Bono quitando hierro al asunto. “Los que dicen con quién te tienes que acostar, lo que tienes que comer… Yo soy intransigente con los intransigentes”.

Pero volviendo a su entrada en el PSOE, Bono contó que sus inicios en la política fueron de la mano de Enrique Tierno Galván. “Voy a estudiar ICADE a Madrid en 1967. Me acerco a la política como una especie de rebelión por la falta de libertad, pero desde un prisma evangélico. Me encuentro muy lejano de planteamientos marxistas. Luego mi fe se va tambaleando y conozco a Tierno Galván y empieza a sugerirme un trabajo político, entonces clandestino”.

Después de ganar las elecciones, me ofreció ser ministro del Interior.

De Tierno Galván también contó una anécdota curiosa. “Recuerdo bien como en el congreso del partido socialista de Tierno en el que se decidía si se unían al PSOE, yo leí telegramas por la unidad de ambos partidos de gente como Miterrand, Soares. Aquello calentó el ambiente, pero los telegramas eran todos inventados. Yo cometí la farsa, pero la idea fue de Tierno”.

Y de su entrada en política, a su salida. “He estado diez años guardando esa respuesta. En noviembre de 2005 le dije a Zapatero que no podía ser ministro de Defensa si el Estatuto de Cataluña era el impulso a un movimiento secesionista. Me pidió que no me fuera y yo le dije que en el momento en el que las encuestas nos dieran por encima del PP y se tranquilizara la cosa de Cataluña, me tenía que aceptar la dimisión”.

No había sido la primera petición del político a Zapatero. “Después de ganar las elecciones, me ofreció ser ministro del Interior. Y yo le dije: ‘¿tú crees que después del mayor atentado de la historia de España es de ser amigo ofrecerme un ministerio así? Entonces me dijo que lo de que yo quisiera. Se quedó así el asunto, me fui a Toledo y recibo una llamada del Rey en el que me comunicaba que iba a ser ministro de Defensa”.

Su hija, embarazada

Entrando en temas más personales, Bono dio a entender que su hija Ana, que desde hace unos meses sale con el actor y aparejador Gabriel Funes, está embarazada.

En cuanto a la relación con su exmujer, Ana Rodríguez, el político confesó que “nos llevábamos muy bien. Las últimas navidades las hemos pasado todos juntos. Lo cuento con alegría. ¿Ha habido problemas? Pues claro. Pero, ¿quién no tiene problemas?”.

Asimismo, el político quiso reconocer la ayuda que le profirió durante su etapa como presidente de Castilla La Mancha. “Tuve su afecto y su lealtad, no solo como marido, sino como presidente”

“¿Y no hubo ningún reproche?”, preguntó Bertín. “Hubo un día en el que yo venía de Albacete de un mitin, me duché rápido para continuar y le dije que me diera un beso y me dijo: ‘¡Que te lo de Castilla La Mancha!” .

En cuanto a sus hijos, Bono confesó que nunca le habían reprochado que la política había sido prácticamente su primera familia. Eso sí, su primogénito se vengó votando a Albert Rivera. "Mi ilusión es volver a votar al PSOE. Nos intentó chantajear, nos presionaba...", bromeó José Bono hijo.