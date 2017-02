Pastora Soler supera su pánico escénico y vuelve a los escenarios

"La cantante Pastora Soler vuelve, por fin, a los escenarios". Así lo ha anunciado su discográfica Warner Music con la que la artista sevillana comenzará a grabar un nuevo álbum. Han pasado ya dos años desde que Pastora decidiera abandonar su carrera por motivos de salud. En marzo de 2014 sufrió un desvanecimiento en mitad de una actuación en el auditorio Fibes de Sevilla que no le permitió continuar con el concierto. En aquella ocasión la cantante argumentó en su cuenta de Twitter que "por primera vez, la emoción y entrega ganaron a mis defensas. Aún lloro de impotencia, pero me consuelo al pensar en esa hora y pico de concierto. Me disteis tanto que es lo único que recordaré", aseguró.

El susto hizo mella en la intérprete causándole pánico escénico por lo que meses después la andaluza anunció su retirada de la música: "Os hablo desde un corazón roto de dolor,de impotencia y con esta angustia q he sentido y siento y que tardare mucho en olvidar... Como os dije anoche el respeto por mi publico es lo mas grande que he aprendido en estos 20 años.. He puesto todo de mi parte por superar un miedo escénico que apareció en mi vida el 8 de marzo de este año, lo creí superado pero anoche de nuevo en Málaga, ante un público al que le debo tanto y una tierra que siento mía,me fallaron las fuerzas de nuevo afectando esta vez incluso a mi garganta... No puedo mas que agradecer vuestro cariño y comprensión y deciros que ya no me quedan fuerzas para seguir.... Debí tomar la decisión de poner un punto y aparte en mi carrera hace algunos meses pero mis ganas de luchar me impulsaron a seguir.. Hoy os anuncio la decisión de dejar mi actividad profesional hasta volver a recuperar la confianza en mi. Lo siento con toda mi alma".

Ahora parece que la artista ha superado todos sus miedos y está dispuesta a retomar su carrera profesional. Desde la compañía de discos han asegurado que "Pastora quiere mirar y cuidar cada canción, cada nota, cada detalle, para que el público que la está esperando reciba lo mejor de ella". "Este año la artista empezará una nueva gira muy especial con la que recorrerá los principales recintos españoles como el Teatro Real de Madrid, el auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el Liceo de la Música de Barcelona o el Palacio de las Ciencias y las Artes de Valencia", añaden desde Warner Music.

Durante el tiempo que Pastora Soler estuvo alejada cumplió uno de los deseos más importantes de su vida, el de convertirse en madre. La cantante y su marido, el coreógrafo y director escénico Francis Viñolo, fueron padres en 2015 de una niña a la que llamaron Estrella. "¡Hoy nació mi Estrella! Ella me iluminará siempre y yo la amaré mientras viva", aseguró la intérprete en aquel momento.