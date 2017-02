El vídeo de Mischa Barton (The O.C.) mientras sufría un brote psicótico

¿Brote psicótico o consumo de drogas? El debate está en Hollywood después de que Mischa Barton (31 años) haya vuelto a protagonizar un episodio en el que la actriz está fuera de sí. La intérprete de la serie The O.C. apareció en un vídeo difundido por el portal de noticias TMZ, encaramada a la tapia de su patio, con camisa blanca y despeinada, gritando frases sin sentido. Entre ellas, se puede apreciar como Mischa asegura que su madre es una bruja. El suceso, que se produjo a finales de la semana pasada, provocó el ingreso inmediato de la estrella televisiva en un centro psiquiátrico.

Esta semana Mischa Barton ya ha recibido el alta médica y a su salida ha querido explicar las razones que la llevaron a comportarse de esa manera. Descarta totalmente que sufriera cualquier tipo de trastorno psíquico y afirma que fue drogada en la fiesta de su cumpleaños. "La noche del 25 de enero, salí con un grupo de amigos para celebrar mi cumpleaños. Mientras tomábamos unas copas, me di cuenta de que algo no iba bien porque mi comportamiento se volvió errático, lo que se intensificó con el paso de las horas", contó la actriz en un comunicado enviado a la revista People. "Voluntariamente me fui a recibir ayuda profesional, y fui informada por el equipo que me había dado GHB, un estupefaciente que afecta al sistema nervioso. Esta es una lección para todas las mujeres jóvenes, tened cuidado con vuestras compañías", concluye.

Ella sabe bien de lo que habla, ya que las drogas se convirtieron en una constante en su vida tiempo atrás. A raíz de hacerse famosa gracias a su papel de Marisa Cooper en la serie The O.C., el día a día de la actriz se tornó en caos. En 2007 fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y por posesión de marihuana. Su detención terminó con Barton en la corte, una fianza de 10.000 dólares, y con una orden para que hiciera rehabilitación y empezara a asistir a un grupo de adictos. La terapia no le ayudó y en 2009, tras un intento de suicido, sus padres se vieron obligados a llevarla al mismo hospital psiquiátrico en Los Ángeles en el que estuvo Britney Spears. El tocar fondo es lo que hizo que Mischa se replanteara su vida.

En una entrevista concedida años después, la actriz contó su drama y cómo estar constantemente en el punto de mira hizo que su mundo se tambaleara. Se llegó a criticar su aspecto físico. "Parecía que nunca tenía el peso correcto. Me decían delgada y luego rellenita", aseguró. La fama no es fácil y menos cuando llega de golpe. No sólo se convirtió en una de las actrices juveniles del momento si no que pronto se alzó como una de las mujeres más sexys del mundo por la revista FHM.