16 razones por las que Cristiano Ronaldo es amado y odiado al mismo tiempo

O le amas o le odias. El término medio no existe en el caso de Cristiano Ronaldo (32 años) porque crea tantas alegrías como envidias debido a su lujoso tren de vida y a los innumerables títulos que le avalan. Y aunque el éxito también puede llevarse sin ostentación, CR7 prefiere todo lo contrario. Su multimillonaria cuenta corriente le permite tener cuanto desee y llevar a cabo sus aficiones más extravagantes, algo con lo que muchos sueñan y lo que otros muchos critican, pero ¿de dónde viene ese amor-odio por el astro portugués?

Porque su primer sueldo fue de 5 euros y ahora cobra 32 millones

De pequeño fue recogepelotas en un estadio de fútbol en Madeira. Años más tarde, es él el protagonista de los campos de fútbol a los que acude y percibe casi 500.000 euros semanales. Es el futbolista mejor pagado de la historia del deporte rey, además de ser uno de los rostros del deporte que más beneficio saca de la publicidad.

Porque bate récords incluso 'sin querer'

Tiene tantos trofeos que tuvo que crear un museo para darles un lugar a todos. Posee dos premios de Balón de Oro (2008 y 2016), Bota de Oro (2008, 2011, 2015), Trofeo Pichichi (2011, 2014, 2015), Premio PFA al jugador del año (2006, 2007) y otros cincuenta galardones más que acoge el Museu CR7 en su ciudad natal. Pero es que además, cumplió un récord mundial con el número de asistentes que no quisieron perderse su presentación en el Real Madrid: 90.000 merengues acudieron al Santiago Bernabéu.

Porque tiene muy mal perder

Tal y como ocurre con muchos deportistas exigentes y acostumbrados al éxito, cuando el fracaso o una mala racha asoma por la vida de Cristiano Ronaldo, el portugués muestra su rabia y lo hace en el mismo campo nada más perder el partido. Insultos, patadas e incluso reproches al público son las primeras reacciones del delantero cuando las cosas no salen como le gustaría.

Porque no va a ningún sitio sin su peluquero personal

José Siero es su estilista personal desde que ganó su primer gran sueldo en el mundo del fútbol. Su pelo es sagrado para Cristiano y resulta imposible encontrarse sin el cabello arreglado a cualquier hora del día. Si lo lleva largo, se lo engomina; y si lo lleva rapado, luce incluso dibujos en su cabeza.

Porque también practica el otro deporte nacional: la siesta

Cristiano tiene una manía que nadie le quitará: dormir diez horas a la noche y otras dos horas de siesta. Es algo que el astro del fútbol no perdona, no sabemos si será porque se ha hecho a las costumbres españolas o ya lo traía consigo desde Portugal.

Porque viste las mejores marcas, pero lo hace mal

Se puede tener todo el dinero del mundo y no vestir bien. El ejemplo de ello es Cristiano Ronaldo que en su armario hay prendas de Gucci, Prada, Dolce&Gabanna o una infinidad de firmas de lujo pero que no sabe combinar con estilo. El futbolista no acierta con sus estilismos y sobre todo con la elección de los accesorios en los que nunca falta un gran logotipo de las marcas más caras. A pesar de haber estado con una modelo como Irina Shayk y ahora con una dependienta de ropa de lujo, al delantero no se le ha pegado nada.

Porque el dinero le ha 'hecho guapo'

El dinero no da la felicidad, pero ayuda, dicen. Al adolescente Cristiano no parece que le faltara felicidad en vista de la gran sonrisa que luce en la foto, pero no estaba especialmente favorecido. Con un arreglo en la dentadura, unos rayos UVA, depilación de cejas, corte de pelo y algún que otro retoque en su rostro, la foto se transforma y muestra a un Ronaldo más atractivo (y con mucho más dinero).

Porque se gasta el dinero en decoración 'extraña'

¿Quién no se asustó con el perro de porcelana que 'espera' sentado en el hall de entrada de la casa de CR7? Sin duda, es muy curioso el gusto que muestra Cristiano por la decoración de interiores. Quizá hubiera sido mejor dejarla en manos de un experto y que Ronaldo únicamente opinara sobre el tipo de césped que le gustaría tener en su jardín, ya que de eso sabe un rato.

Porque posee 20 coches de alta gama

Su garaje cuesta millones de euros. Por lo que paga en seguros anualmente, cualquier español medio podría comprarse una casa. Uno de sus coches preferidos es su Lamborghini Aventador, en el que más le gusta pasear. Pero entre sus caprichos más caros se encuentran un Bugatti Veyron, Rolls-Royce Ghost, un McLaren MP4-12C Spider, varios Ferrari, un Porsche, un Range-Rover Sport, varios Mercedes…

Porque dejó escapar a Irina Shayk

Nunca quedará del todo claro lo que pasó en esa historia de amor, pero mientras ella expresaba que Cristiano la había utilizado como un simple florero, el deportista afirmaba que cuando Irina le dejó fue como si "le arrancaran un trozo de su ser". Pasara lo que pasase, la modelo rusa se fue a los brazos de Bradley Cooper y Ronaldo hace su día a día junto a la española Georgina Rodríguez que, aunque es 'mona', no es comparable a la bella Shayk.

Porque coloca a sus familiares y novia en puestos de trabajo

Cuando su actual novia fue despedida del trabajo que tenía en la tienda de Gucci en el centro de Madrid debido a la presencia constante de los paparazzi, Cristiano cogió el teléfono y llamó a sus amigos de Prada, marca de la que es cliente VIP, y consiguió un puesto de dependienta para su chica. Además, uno de sus hermanos está trabajando en el museo que lleva su nombre, una de sus hermanas en una tienda de CR7, y la otra hermana puede cantar porque se lo permite el dinero de su hermano.

Porque no se hace tatuajes para poder donar sangre

Muchos de sus compañeros de Real Madrid lucen tatuajes por todo el cuerpo, pero el torso del portugués está impoluto. El motivo de este hecho no tiene crítica posible ya que Cristiano se niega a meter tinta en su piel para poder donar sangre asiduamente como lo hace.

Porque tiene hoteles propios llenos de fotografías de sí mismo

El futbolista ya tiene dos hoteles CR7 en Madeira y Lisboa. Desde la puerta de entrada, hasta el ascensor y los pasillos del mismo está inundados de fotografías del delantero y las habitaciones están decoradas con el extravagante gusto del portugués. Además, actualmente está buscando ubicación en Ibiza para abrir cuatro hoteles más.

Porque deja su sexualidad en suspense

Ni confirma ni desmiente. En el año 2015 el diario británico The Sun afirmó que el portugués era homosexual y después de que se hicieran eco varios medios internacionales, el futbolista no se pronunció al respecto. Sí lo hizo en el partido ante el Atlético de Madrid que se disputó en noviembre cuando el colchonero Koke le llamó "maricón", a lo que Cristiano contestó: "Maricón sí, pero lleno de pasta". Esta frase se tomó al pie de la letra por algunos periódicos y a día de hoy, después de que le hayan acompañado algunas de las mujeres más bellas, sigue guardando silencio respecto a sus sexualidad.

Porque tiene jet privado

Cristiano Ronaldo no tiene problemas de overbooking en los viajes en avión porque el viaja con el suyo propio. Al portugués no le basta con la flota de coches que tiene en el garaje, o con viajar en business con si equipo, que se compró un avión para poder volar a su ciudad natal (o a donde quiera) cuando quiera.

Porque le gusta lucir abdominales a diestro y siniestro

Lo suyo le han costado conseguirlos y por eso nunca pierde ocasión para mostrar su trabajado vientre. No solo es asiduo a quitarse la camiseta en pleno campo sino que aprovechando que la Selección Portuguesa quiso grabar el famoso mannequin challenge en los vestuarios, Cristiano se deshizo de su camiseta e incluso ya sus pantalones para mostrar su musculada anatomía en el vídeo que gracias a él se convirtió en viral.