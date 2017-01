Los dardos envenenados de Fran Rivera a Isabel Pantoja

Si este lunes por la noche la entrevista de Pablo Motos (51 años) a Isabel Pantoja (60) en El Hormiguero sorprendía por el escaso contenido y la excesiva candidez, la intervención de Fran Rivera (43) este martes en Espejo Público tampoco dejaba indiferente a propios y extraños.

Poco amigo de la prensa del corazón y sumamente crítico con las personas que comentan la vida de los demás, Rivera no tenía reparos, sin embargo, en dejar claras unas cuantas cosas en el programa en el que colabora.

"A mí hay cosas de las que me cuesta mucho hablar como si fuera algo ajeno. Son conocidos los problemas que tenemos mi hermano Cayetano y yo con ella. Y nosotros intentamos mantener una posición con respecto a mi hermano Kiko. Es difícil opinar porque no voy a ser imparcial", comenzaba diciendo el torero, que segundos después lanzaba sus dardos hacia Pantoja.

"33 años después, Cayetano y yo todavía no tenemos las cosas de mi padre, es algo que no me entra en la razón. ¿Esas cosas dónde están? Yo sé que están en Cantora. El propio Kiko dice que lo tenemos que tener nosotros pero su madre no quiere", explicaba.

Rivera recordaba que Isabel no se mostró conforme con la repartición de la herencia de Paquirri y que al día siguiente se denunció un robo en Cantora. El diestro se afanó, eso sí, en exculpar a su hermano Kiko de la historia.

"Kiko no tiene nada que ver. Ha hecho todo lo que ha podido y no puede hacer más. Yo lo entiendo. Ha salido a nosotros", explicaba Rivera mientras lanzaba una pregunta al aire.

"Habría que preguntarle a Isabel qué cree que pensaría Paco de todo lo que está pasando ahora", sentenciaba el torero al tiempo que reconocía que no mantenía ningún tipo de contacto con Pantoja desde la muerte de Paquirri.