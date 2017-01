Así se las apañan los Thyssen para pagar menos impuestos

Residir en Andorra mientras su mujer e hijos lo hacen en Madrid, a 600 kilómetros; esconderse de los paparazzi para evitar ser fotografiado cuando está en territorio español; trasladarse a vivir a Londres para poder vivir con su familia… Cualquier cosa es buena para alejarse del fisco español. Los últimos años de los Thyssen, especialmente de Borja, se pueden sintetizar en una entretenida partida de 'al ratón y al gato' con Montoro.

Ahora estoy en Suiza, ahora en Andorra, en Londres, otra vez en Andorra… Los cambios de residencia, todos ellos fuera de España, se ha convertido en una constante en la vida de Borja Thyssen. Lo último que se ha sabido es que ha desistido de su etapa en Londres. La capital británica no ha convencido a los Thyssen Cuesta, y eso que allí podían vivir como una familia. Las ventajas fiscales de la City, aunque buenas, no son las de Andorra, pero al menos podían convivir todos bajo el mismo techo.

Así, han vuelto a la situación previa, a la ‘operación Andorra’, en la que Borja residía en el principado y Blanca y los niños en la casa que poseen en la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Evitar tributar en España tiene un alto precio: vivir a 600 kilómetros de distancia de tu mujer y tus hijos. También sus ventajas. Aunque el principado ya no se considera un paraíso fiscal, las ventajas tributarias siguen siendo excepcionales. Mientras que los tipos máximos de la base liquidable en el IRPF en Barcelona y en Madrid son el 49% y el 44,5% respectivamente, en Andorra es del 10%.

Eso le obliga a permanecer fuera del territorio español más de 183 días para no tener que tributar en nuestro país. Y hé ahí el problema. Porque si quiere ver a sus hijos y amigos tiene que pisar suelo español. Y claro, cada vez que se encuentra en España es fotografiado por los paparazzi. De hecho, según cuenta un fotógrafo a este medio, el hijo de la baronesa Thyssen ha pedido en alguna ocasión a los reporteros gráficos que no le hicieran fotografías porque se suponía que no podía estar en España.

Denunciado por fingir su residencia en Andorra

Aprendió de lo que le ocurrió en los meses previos a su boda (octubre de 2007), en los que rara era la semana que no aparecían en las revistas imágenes suyas por Barcelona, donde vivían extraoficialmente. Eso no pasó desapercibido para Hacienda. Solo tuvo que tirar de hemeroteca para presentar un escrito en el que solicitaba una pena por fingir su residencia en Andorra y eludir el pago de impuestos de la renta y de patrimonio en el ejercicio 2007.

Así, en los último años, madre e hijo se esfuerzan por activa y por pasiva en asegurar e intentar demostrar que sus residencias se encuentran en Andorra. Pero demasiado tarde. Ya sienten el aliento de Montoro en el cogote. Son ya dos los procedimientos que el Ministerio de Hacienda tiene abierto contra el hijo de Tita Cervera y el barón Heinrich Thyssen.