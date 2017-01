María Teresa Campos se resiste a firmar el último capítulo de su reality por su gran enfado

La grabación del último capítulo de Las Campos está paralizada. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, María Teresa (75 años) está tan enfadada con Telecinco que no quiere ni oír hablar de su propio reality. La veterana periodista considera que el tratamiento que han tenido los capítulos, que narran su vida y la de sus hijas Terelu (51) y Carmen Borrego (50), no ha sido el adecuado y que a ella no le estaría beneficiando en nada. Más bien todo lo contrario. Además, el hecho de que los directores de La Fábrica de la Tele hayan rellenado horas de televisión comentando su relación con su novio Bigote Arrocet (67) es otro gesto que ha disgustado, y mucho, a María Teresa.

Tanto que desde algunas semanas no acude a Sálvame, programa de la misma productora que Las Campos, donde la periodista actúa como 'La defensora de la audiencia'. Y ya se rumorea que este espacio donde María Teresa pone a sus compañeros las críticas y opiniones del público pueda ser conducido a partir de ahora por Mercedes Milá.

De momento ni una ni otra se han pronunciado al respecto. Cierto es que la sustitución no va a ser inmediata, ya que los directores no quieren hacer enfadar más a María Teresa y estarían intentando por todos los medios que cediera para finalizar la grabación de los capítulos del reality, que se habían pactado al inicio del proyecto. Una misión imposible por ahora.

Hay que recordar que Telecinco tampoco se cortó a la hora de hablar y mostrar las imágenes de Bigote Arrocet con sus 'amigas' entrando y saliendo del apartamento de soltero que el humorista tiene en la capital. Un hecho que provocó la desconfianza en el chileno de las hijas de María Teresa, según confesó Terelu.

Mamá, no me reconozco en el espejo, Hija, ten cuidado con los paparazzi, Mamá, ya es Navidad o Mamá, volvemos a Málaga son los cuatro episodios de la vida de Las Campos que se han emitido hasta el día de hoy. En ellos, el público ha podido comprobar cómo son madre e hijas fuera de los platós de televisión. Las tres han abierto las puertas de su casa, y también las de su corazón, y se han dejado ver en el rastrillo comprando ropa interior, celebrando las fiestas navideñas, recorrieron las calles de su ciudad natal, recogiendo premios, actuando de madrinas… han reído, han llorado, han peleado y han dejado recuerdos para la posteridad como el momento porra de Terelu.

Este domingo por la tarde, después de la película de sobremesa, Telecinco emitirá el antepenúltimo capítulo de Las Campos, ¡Mamá, qué bien te conservas!, donde sus protagonistas se someterán a varios tratamientos de belleza y practicarán deporte junto a María Patiño (45). Terelu acudirá a su peluquería habitual, donde coincidirá con Ana García-Siñeriz. Carmen Borrego acompañará a su hermana a un centro de estética donde ambas se aplicarán un tratamiento facial, mientras que María Teresa, que se niega a pasar por el quirófano para estirarse las arrugas como ella misma desvelará, preparará junto a Edmundo una comida sana en su casa.