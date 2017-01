Las Kardashian españolas: Vicky Martín Berrocal, su madre y su hermana

Cuando pensábamos que Kris Jenner (61 años) no tenía digna competidora en territorio español, ¡llega Victoria (69)! La matriarca del clan Berrocal está en boca de todos tras protagonizar junto a Vicky (43) y Rocío (34), sus hijas, una sesión de fotos para una conocida revista. ¿Y qué ha pasado? Pues que les ha robado el protagonismo a sus pequeñas del alma queridas. Atentos.

Reportaje con mis hijas @vickymartinberrocaloficial @rociomartinberrocal #revista #magazine @holacom #vestidas de @victoria_es_ Gracias @eusilva @valero_rioja @soniamarina8 por hacérnoslo tan fácil... Una foto publicada por Victoria Martín Serrano (@victoriamartinserrano1947) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 12:53 PST

Y claro, al ver ese porte y esa garra que desprende posando, nos ha recordado mucho a Kris. Para muestra, un botón.

¿A qué no sabrías decir cuál de ellas es la madre? Pues igualito nos pasa con Victoria y sus retoños. Pero esperad, porque posando sola ya es una maravilla.

Y la jefa ☺️ @victoriamartinserrano1947 vestida con #modeloAngelical de nuestra #colección de #madrina Ya disponible en nuestra tienda @victoria_es_ Y en todos los #puntosdeventa Gracias @holacom por este reportaje Qué belleza la tuya madre!!!!❤❤❤ Una foto publicada por Vicky Martin Berrocal (@vickymartinberrocaloficial) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 2:27 PST

Además, si en algo coinciden Kris y la madre de Vicky es en apoyar las carreras profesionales de sus hijas. Casualidades de la vida moderna, ambas han decido que la mejor manera de hacerlo es utilizar Instagram. ¿Qué Khloé Kardashian estrena programa? Su madre se lo recuerda a sus seguidores online. ¿Qué hace mucho frío y hay que abrigarse? Victoria sube una foto de Vicky con un abrigo de infarto.

Brand new episode of #RevengeBody starts in an hour east coast!!! Don't miss it 8/7c on E! These transformations are amazing!!! #proudmama @khloekardashian Un vídeo publicado por Kris Jenner (@krisjenner) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 3:54 PST

Con el frío que hace #hayqueabrigarse ❄️⛄️ Una foto publicada por Victoria Martín Serrano (@victoriamartinserrano1947) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 12:21 PST

Amantes de la buena vida

Pero no todo va a ser promocionar los éxitos de sus churumbeles. A Victoria le gusta el lujo (¿a quién no?) tanto o más que a su 'rival' americana. Si Kris Jenner presume de casa y de viajes exóticos, cuidado ahí que llega la sevillana para recordarle a las Kardashian que ella también está subida en la dolce vita.

Así lo muestran sus últimas vacaciones navideñas en Miami y Bahamas junto a los suyos. Paseo en barco para pescar langostas, nadar junto a peces manta, etc. Lo típico, vaya.

Rodeada de mantas #naturaleza #bahamas🌴 Una foto publicada por Victoria Martín Serrano (@victoriamartinserrano1947) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 6:56 PST

Día de emoción #pesca de #langosta #bahamas ⛵️ Una foto publicada por Victoria Martín Serrano (@victoriamartinserrano1947) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 3:31 PST

Y por si fuera poco, en verano se relajó en Ibiza. También a todo trapo.

#atardecerenformentera #ibiza2016 🚢 Una foto publicada por Victoria Martín Serrano (@victoriamartinserrano1947) el 12 de Sep de 2016 a la(s) 7:23 PDT

Amiga de los amigos de sus hijas

Uno de los rasgos más destacables de Kris Jenner es su carácter juvenil y su agitada vida social. De nuevo, Victoria se asemeja a ella en esto. La madre de Vicky se codea con Alejandro Sanz (48), Eva González (36), Mónica Cruz (39), Lara Álvarez (30), etc. Si es que ahora está de moda ser 'madre de' y no 'hija de', que no os enteráis.

Aquí con el jefe de la música.... Mi admirado @alejandrosanz tu humildad me llego al alma..... Vuelve pronto te esperamos mi soledad y yo.... 😜 Una foto publicada por Victoria Martín Serrano (@victoriamartinserrano1947) el 18 de Ene de 2017 a la(s) 12:24 PST

Dueñas de su libertad

Aunque Kris se ha casado y divorciado en dos ocasiones, y Victoria enviudó de José Luis Martín Berrocal en diciembre de 2009, las dos han sabido rehacer sus vidas. Mujeres de carácter fuerte, no ha habido reto que no hayan alcanzado con esfuerzo y perseverancia.

¿Qué quieren ser iconos de estilo pasados los 60? ¡Pues ahí que van! Aunque en esto de posar para la cámara, Victoria juega con ventaja. El motivo es que fue modelo y regentó una tienda de ropa en su Sevilla natal. De ahí que nosotros presentemos la candidatura de la madre de Vicky para sustituir a Isabel Preysler (65) en las portadas de todas las revistas. We love Victoria. Dicho queda.