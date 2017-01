Por 3.200 euros usted puede pujar por el primer Seat de Julio Iglesias

Julio Iglesias (73 años) no siempre fue un cantante de éxito. Sus comienzos, como los de todos, no fueron fáciles. Eso sí, en cuanto su carrera comenzó a despegar y su cuenta corriente con ella, se dio uno de sus primeros caprichos. Como hemos hecho todos también. Con 29 años el intérprete adquirió uno de sus primeros vehículos: un Seat 1430 Especial 1600 de color azul, por el que pagó 147.700 de las antiguas pesetas. Con su coche Julio Iglesias recorrió las carreteras de la península española de concierto en concierto. Su mujer, que por aquel entonces era Isabel Preysler (65), acompañaba muchas veces al cantante y ambos se turnaban para no cansarse al volante. Ahora 44 años después de aquello, este coche está a la venta.

El portal de subastas online Catawaki subasta este clásico, cuyo valor podría alcanzar 32.500 euros, según la compañía. “El vehículo ha llegado a nuestros días en perfectas condiciones, tiene el motor en perfecto estado y es totalmente funcional. Hasta la fecha tan solo cuenta con 74.000 kilómetros recorridos”, destacan desde la empresa. Y eso que las manos de Julio Iglesias y las de Isabel Preysler no son las únicas por las que ha pasado el coche. Cuatro años después de que el cantante lo comprara se lo vendió a su apoderado, quien a su vez lo revendió a su actual dueño, quien ha decidido subastarlo.

Alejandro Sánchez, el director general de Catawaki en España ha asegurado que el Seat 1430 "es una joya para los amantes de los clásicos populares de la industria automovilística y éste en concreto fue conducido por uno d ellos cantantes más exitosos e importantes que ha dado nuestro país a nivel mundial, lo que hace que este vehículo sea una pieza única en el mercado".

La subasta finaliza el próximo 30 de enero y el coche viene acompañado de toda la documentación que demuestra que fue propiedad de Julio Iglesias, así como los papeles de que todo está en regla y sus revisiones técnicas.