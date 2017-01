El enfado de Tamara Falcó con '¡HOLA!': "Sacaron mis peores ángulos"

Tamara Falcó (34 años) ha roto su relación profesional con la revista ¡HOLA!. La hija mediana de Isabel Preysler (65), quien tenía un blog en la conocida publicación, ha anunciado que ya no escribirá más entradas. "Queridos Amigos de 33&OtherStories, empezamos este año y os tengo que decir que lo empiezo llena de ilusión y de ganas de llevar a cabo proyectos nuevos, pero también con un poco de pena porque se acaba la etapa de este blog. Os doy las gracias a todos los que me habéis apoyado constantemente en 33&OtherStories y espero que nos volvamos a encontrar pronto en las RRSS o en algún otro lugar. Os voy a echar mucho de menos porque la verdad es que ya se había convertido en una buena costumbre, y va a ser difícil no saber de algunos de vosotros. Un fuerte abrazo y hasta siempre".

No ha explicado las razones que le han llevado a tomar esta decisión pero todo apunta a que Tamara se habría enfadado con la revista porque en un photocall la sacaron desde su "peor ángulo". "Hay miles de formas en las que una persona que esta con sobrepeso puede sacarse partido. Desafortunadamente el reportaje que hice hace unas semanas se me presentó como esa intención pero después obligaron al fotógrafo a entregar fotos sin que yo las hubiese visto, incluso amenazándole... después me pidió perdón y me duele haber sido traicionada por una amiga. Cuando se lo conté a mi Madre me dijo "si me lo hicieron a mi cuando falleció tío Miguel... imagínate"", comentó Tamara en sus redes sociales. "Es verdad que aprovecharte de alguien cuando está pasándolo mal para vender más ejemplares te decepciona y al final tan sólo te causa misericordia por lo vacío que esas personas han de estar por dentro", añadió.

Hasta ahora Tamara Falcó estaba acostumbrada a que ¡HOLA! Siempre publicara su mejor cara. Los problemas comenzaron a raíz de que ella confesara que padece una enfermedad de tiroides y mostrara su nueva imagen al mundo con unos kilos de más. Con el tratamiento que está recibiendo su figura se está recuperando lentamente. A pesar de este gran cambio físico, lo que se ha mantenido intacto en ella es su carácter siempre afable y positivo. "He aprendido a amar las curvas", aseguró en una entrevista reciente.

El último reportaje que protagonizaron Tamara Falcó e Isabel Preysler en la denominada biblia del corazón fue justamente estas navidades cuando posaron en portada para la fiesta de los 20 años de Porcelanosa, de la que la socilaité es imagen. El evento tuvo lugar en el palacio escocés de Dumfries del príncipe Carlos donde también estuvieron Enrique Ponce (45) y su mujer Paloma Cuevas (44) o Antonio Banderas (56) y su novia Nicole Kimpel (34).

Después de que Tamara no continúe con el blog no se sabe si continuará haciendo este tipo de reportajes para la revista que según ella, se ha aprovechado de su enfermedad. Mientras tanto, ella continúa ilusionada con su propia firma de ropa. Será la encargada de diseñar el vestido de novia de su madre cuando de el 'sí, quiero' a Mario Vargas Llosa (80).