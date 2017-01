Paula da la sorpresa y se convierte en la ganadora de 'MasterChef Junior 4'

“¡La que estoy liando con 10 añitos!”, decía la pequeña Paula en su perfil de Twitter. Y así ha sido. Aunque las encuestas previas daban como ganadora a Natalia, esta barcelonesa apasionada de los dulces se alzó este martes con la victoria en la cuarta edición de MasterChef Junior.

Lo hizo batiendo a su compañera Paloma en un reñidísimo duelo final en el que tuvieron que cocinar un menú completo con entrante, principal y postre. La catalana logró conquistar al jurado, que contó para la ocasión con la ayuda de Jordi Roca (Restaurante El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, el segundo mejor restaurante del mundo) .

Además del título de MasterChef Junior España, la joven se lleva 12.000 euros de premio para continuar su formación y una beca para estudiar en la universidad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center.

Nacida en Barcelona, la pequeña se define como alguien atrevida, a quién le encanta bailar, quedar con sus amigos, el mundo de la televisión y, por supuesto, cocinar. También reconoce que hacer deporte no es lo suyo y que si se ha presentado al programa no es sólo para aprender mejor a cocinar, sino también para conocer nuevos amigos.

La noche, sin embargo, no empezó bien para Paula. Los cuatro aspirantes tenían que cocinar un plato del chef Quique Dacosta: langostino a la parrilla, curry verde, aguacate y maíz. Nada más empezar, la pequeña empezó a llorar ya que no le salía bien la gelatina. “Yo sé cocinar mejor que la chapuza que he hecho yo”, decía.

No obstante, la pequeña conseguía recomponerse y gracias a la estética del plato se convertía en la tercera de la prueba por delante de Álex. La prueba finalmente la ganaba Paloma, que se convertía así en la primera duelista. “Hoy ha presentado un plato a la altura de un gran chef”, explicaba Pepe Rodríguez.

La visita de los celebrities

La segunda plaza se disputó en La Casa Encendida, un espacio social y cultural de la Fundación Montemadrid que organiza numerosas actividades relacionadas con la creatividad, la experimentación, el medio ambiente y la solidaridad. Cada aspirante tuvo que cocinar dos platos de un menú de seis diseñado por el chef Diego Guerrero (Restaurante DSTAgE con dos estrellas Michelin): pato Pekín, secuencia del Pandan, raviolis de alubias de Tolosa, cocochas de salmón ahumado, solomillo del inglés y un postre de maíz.

En este caso, los pequeños recibieron la visita de ochos aspirantes de MasterChef Celebrity (Fernando Tejero, Fonsi Nieto, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Virginia Troconis, Estefanía Luyk, Loles León, Cayetana Guillén Cuervo y Miguel Ángel Muñoz), que fueron los encargados de saborear sus creaciones.

Gracias al haber quedado tercera, Paula pudo elegir los dos platos que quería cocinar después de Natalia. La pequeña eligió el pato Pekín y cocochas de salmón, una decisión que finalmente fue determinante ya que consiguió vencer a sus dos compañeros y convertirse en la otra duelista final.

"Paula está que se sale”, dijo Loles León al probar las cocochas de la pequeña. "Paula vas a ganar", añadía Fernando Tejero antes de la valoración del jurado. "Por haber sido un aspirante guerrero, por su evolución, por su talento: la otra finalista es Paula", justificó Pepe Rodríguez la decisión del jurado.

En la prueba definitiva, en la que las pequeñas recibieron la visita de sus padres, Paloma se decantó por menú más tradicional compuesto por mejillones con salsa de curry y huevas de salmón, capón relleno con salsa de frambuesa y crema de castaña, y bizcocho de coco y lima con nata y mango.

Por su parte, Paula decidió un menú vanguardista compuesto por tartar de atún con huevas de trucha y con aire de wasabi, risotto de plancton y gambas rojas, y una reinterpretación del clásico corte de helado de fresa y nata. "He querido combinar platos que hago en casa con cosas que he aprendido en MasterChef", dijo la pequeña.

"Un sólo error y tus platos se iban al traste. Pero has estado atenta y controlando los tiempos. Enhorabuena”, decía Samantha Vallejo Nágera antes de anunciar a la ganadora. "El aspirante que le acredita como nueva MasterChef es... ¡Paula!", anunció Pepe Rodríguez.