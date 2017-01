Terelu se comió todas las porras de GH VIP y rompió su dieta

"Hacía años que no me comía un churro", decía Terelu (51 años) en el segundo capítulo de Las Campos en el que se salta la dieta y decide comerse una porra. "No me vayas a grabar comiendo esto", temía la colaboradora de Telecinco. Pero desde que se emitió esa imagen de la hija de María Teresa degustando el dulce no ha logrado desaparecer de la retina de los españoles y le piden más y más a su protagonista.

Terelu entró hace tres días en la casa de Gran Hermano VIP para 'solventar' los problemas de la cocina durante la semana que residirá en Guadalix. La tertuliana de Sálvame se enfrentó a varios desencuentros en sus primeros días como el saludo con Toño Sanchís (43) o la falta de alimentos en la nevera, pero lo que no sabía era que el jueves por la noche le esperaba el mayor de sus retos: devorar seis porras hechas por sus compañeros para escoger la mejor.

Desde que se la considera la 'experta' en porras gracias a la anécdota más comentada del reality del clan Campos, Terelu vive rodeada de este delicioso producto a base de harina, levadura, sal, agua y aceite. Todo un reto para su colesterol y un adiós definitivo a la dieta, ya que teniendo en cuenta que un porra tiene alrededor de 218 calorías, anoche la colaboradora ingirió 1.308 calorías. Las dietas más saludables de pérdida de peso establecen el consumo diario en 1.200 calorías, por lo que Terelu en menos de 10 minutos superó la cifra recomendada para la ingesta de todo un día.

Además, tras la cata de cada una de las porras, la hija de María Teresa se quedó con hambre y pidió al Súper si podía repetir y volver a probar más trozos de la primera porra que probó, que era su favorita. Esta dulce creación fue amasada y frita por Irma Soriano (53), que se proclamó ganadora de la Porra de Oro de la mano de su amiga Terelu.

Parece que aunque la joven del clan Campos quiera adelgazar, el entretenimiento en televisión se lo pone difícil. Pero, en vista del gusto con el que probó las porras, tampoco se la ve muy preocupada con su figura. Lo cierto es que gracias a este dulce y a las divertidas anécdotas en las que se ve envuelta, Terelu se ha convertido en una estrella y a día de hoy protagoniza mayores momentazos en prime time que su propia madre.