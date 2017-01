El curioso caso de Carlota Corredera: 60 kilos menos y se hace famosa

No hay duda de que Carlota Corredera (42 años) atraviesa su mejor momento. La que fuera directora de Sálvame Deluxe acaba de anunciar que ya ha perdido 60 kilos desde que decidiera cambiar de vida. "Quiero echar la vista atrás para confirmar que otra vida es posible, porque la belleza no está en la talla pero la salud es lo primero, hace casi un año me comprometí a conseguir un peso saludable con el método Pronokal y estoy muy cerca de la meta, ha sido un camino muy largo pero ha valido la pena", ha asegurado recientemente en sus redes sociales.

Su relación con la comida siempre ha sido un tanto complicada. Ha confesado en más de una ocasión que se refugió en ella para superar momentos dramáticos de su vida como la muerte de su padre y la de su hermano. Ahora su dieta consiste en un programa de pérdida de peso personalizado basado en proteínas. El objetivo no es sólo bajar tallas si no lograr mantener los resultados obtenidos a largo plazo para lo cual la recién estrenada presentadora de Cámbiame ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios. Con este sistema se supone que se puede perder hasta 20 kilos en un mes. En el caso de la gallega le ha llevado un poco más de tiempo pero el resultado es más que evidente.

A este gran cambio físico se le une un gran salto profesional. Hasta hace poco más de un año Carlota Corredera era una gran desconocida para el gran público. Los que conocían de su existencia eran únicamente los fieles seguidores de Sálvame en la noche de los viernes, pues ella era la encargada de conducir el programa. Carlota ha pasado de estar totalmente en el anonimato a saltar a las revistas del cuore. No hay semana sin una imagen de ella en las revistas, bien sea a través de entrevistas o reportajes o de fotografías robadas en su vida cotidiana con su marido y su hija Alba.

Comenzó haciendo pequeñas intervenciones en su programa para aclarar o comentar algunas noticias hasta que se hizo un hueco entre los colaboradores logrando tener una silla. Su carrera como personaje en ese momento no hacía nada más que despegar. Su verdadera hazaña fue cuando la cadena confió en ella para presentar Sálvame en el lugar de Jorge Javier Vázquez (46) o Paz Padilla (47) durante sus ausencias. Y de aquí a presentadora titular en Cámbiame. De hecho se acaba de estrenar en esta nueva faceta con la que que está encantada y feliz. Es todo un reto para ella. Carlota sustituye a Marta Torné, la antigua conductora del programa que ya gozaba del respeto del público y de sus compañeros estilistas Cristina Rodríguez (47), Natalia Ferviú (34) y Pelayo Díaz (30). De momento Carlota no convence al público, pero seguro que pronto lo hará porque es la mujer de moda.

Este año la gallega cumplirá su cuarto aniversario de boda con su marido Carlos de la Maza (37). Un motivo más para celebrar la buena racha de la presentadora. Carlos ha sido su mejor apoyo en su objetivo de perder peso. Tienen una hija en común que este año soplará dos años.