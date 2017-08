Sexo, miedo y ansiedad: las razones tras el suicidio de la ex de Jim Carrey

El actor Jim Carrey (55 años) atravesó uno de sus peores momentos después de que su exnovia, Cathriona White, se suicidara en 2015. Dos años después, Daily Mail ha tenido acceso a los detalles de las sesiones que White mantuvo con su psicóloga. Los datos obtenidos abarcan desde octubre de 2012 hasta julio de 2013.

Al parecer, la exnovia de Jim Carrey habría padecido problemas para comer y dormir, junto a constantes vómitos, causados por la ansiedad que experimentaba por su relación con el actor.

Uno de los datos más llamativos de las notas es que el actor habría pasado a la joven una enfermedad de transmisión sexual poco antes de que su relación terminara. White explicó a la terapeuta que cuando se quejó de algunas molestias en su parte íntima, Carrey le habría quitado interés al asunto, negando que pudiera tratarse de ningún tipo de ETS.

Jim Carrey y Cathriona White. Gtres

No obstante, diferentes informaciones hacen pensar que Carrey procedió a mantener relaciones sexuales sin protección sabiendo que tenía una enfermedad de transmisión sexual, posiblemente con hepatitis A.

Por lo que se desprende de estos apuntes, el fin de la relación fue más complejo que un simple contagio. En los inicios de la terapia, el 4 de diciembre, White ya aseguró haberse sentido aterrorizada cuando vio a Carrey recoger y aplastar un ordenador contra la pared. La terapeuta aseguró en esta sesión que la entonces novia del actor "es muy impresionable y tiene poca autoestima. También tiene mucho miedo de Carrey y de su temperamento, pero quiere ayudarlo y rescatarlo".

La situación fue a peor, según las notas. El 6 de enero de 2013 White afirmó a la terapeuta, en una llamada telefónica, que había "intentado suicidarse con una botella de analgésicos que le dieron a JC (siglas del actor)". Al parecer, después de este episodio la psicóloga trató de mantener un contacto más continuo con la joven, y le aconsejó visitar a un psiquiatra para que le recetaran una medicación.

Jim Carrey paseando junto a Cathriona White.

No obstante, White no cumplió ninguna de estas recomendaciones y su situación continuó agravándose. La profesional la describe como muy "delgada y delicada" ya que la propia joven se calificaba como "un bien dañado" cuando el actor la trataba como "a un perro" o la llamaba "inútil", "puta" o un pedazo de "mierda".

Denunciado por el esposo y la madre de White

Todo estos detalles llevaron a que el esposo y la madre de White denunciaran a Carrey. Acusaban al actor de ser el causante del suicidio de la joven tras haber "abusado de ella", "transmitirle enfermedades sexuales", llamarla "puta" y "avergonzarla". La denuncia fue admitida a trámite y el juicio tendrá lugar en abril de 2018.

Por el momento, Marty Singer, el abogado de Carrey, ha calificado la demanda de un golpe bajo desvergonzado pues su clientees inocente. Como defensa, el letrado presentó una serie de documentos que demostrarían que estas acusaciones se hicieron con el único propósito de acosar, avergonzar y humillar a Carrey.

El actor y White durante unas vacaciones. GTRES

El propio actor defendió en la corte que él y White eran una pareja amorosa y que estaba "absolutamente devastado" por el suicidio de la joven, que además coincidió con el tercer aniversario de la muerte de su padre (el 25 de septiembre de 2016).

Dejó dos notas de suicidio, y una era para Carrey

"He pasado ya tres días sin creerme que no estés aquí. Puedo seguir con el corazón roto y tratar de componer las piezas. Podría hacerlo, pero no tengo la fuerza de voluntad", confiesa Cathriona White. Y añade: "Siento si sentiste que no estaba allí para tí. Traté de darte mi mejor parte".

Este es un fragmento de las dos notas de suicidio que dejó escritas, una de ellas dirigida al propio Carrey. También habla de cómo quiere que se lleve a cabo el entierro. "Realmente no sé nada sobre entierros o este tipo de cosas. Tú eres mi familia, así que lo que escojas estará bien". Y finaliza con una petición y una sentencia: "Perdóname. Sencillamente no estoy hecha para este mundo".