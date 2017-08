McGregor vs Mayweather: el combate por el que 'matan' las celebrities

El combate entre Conor McGregor y Floyd Mayweather (40) es uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos años. Miles de aficionados, y también muchos que no lo son, estarán pendientes de lo que ocurra en la madrugada del sábado al domingo en el ring. Entre ellos destacan las celebrities que acudirán el sábado al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Como informan distintos medios estadounidenses, ya se conoce la lista de algunos de los famosos que no se perderán el evento: Angelina Jolie (42), Drake (30), el rapero Diddy (47), Denzel Washington (62), Charlize Theron (42), Jamie Foxx (49) LeBron James (32) Adam Levine (38), y Avicii (27). Las entradas más baratas rondan los 3.500 dólares.

Conor McGregor es un hombre ligado a la vida de lujo.

Hay otras celebrities que también han comprado entradas para acudir al combate, pero sus nombres todavía no se conocen. No obstante, todos estos famosos no verán el combate como el resto de los mortales, y es que las celebrities se han rodeado de todo tipo de lujos para disfrutar del evento.

Así, los clubs ya se están preparando para recibir a los famosos en las fiestas de después del combate con todo lo que acompaña a un VIP: el mejor champagne, los mejores puestos en la zona, una comida de lujo...

Al igual que su oponente, a Mayweather le gusta mostrar su vida de lujo.

Todo ello ha contribuido a que los precios de los hoteles en la zona hayan subido considerablemente. Por ejemplo, el precio por noche de una habitación en el Resort Internacional MGM, actualmente, es de 329 euros.

Sin embargo, las celebrities no se quedan en las habitaciones normales. Es más, las villas del Palacio Caesars (25.000 dólares la noche) y la de Nobul Hotel (35.000 dólares) ya han sido reclamadas por los famosos para este fin de semana.

