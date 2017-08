Nuevo pelotazo de las Kardashian: cambian los 'realities' por las inmobiliarias

Atrás quedó Keeping Up with the Kardashian, aquel reality show en el que bien podrían haberse inspirado Las Campos para mostrar el día a día de María Teresa (76 años) y sus dos hijas. El clan Kardashian parece haber encontrado un nuevo filón que explotar para obtener nuevos ingresos. Así, en la misma semana dos miembros del clan han iniciado sendas operaciones inmobiliarias a fin de ampliar sus ya de por sí abultadas cuentas corrientes.

Los protagonistas son esta vez dos cuñados: Kylie Jenner (19) y Kanye West (40), hermana y marido de Kim Kardashian (36), respectivamente.

El matrimonio formado por Kim Kardashian y Kanye West. Gtres

Este último ha vendido su casa de soltero, ubicada en Hollywood, y lo ha hecho por 2,95 millones de dólares. Lo cierto es que el rapero lleva tiempo intentando colocar su vivienda, construida en el año 2002, sin éxito. En un principio su precio de venta era de casi cuatro millones (más del doble de la cifra por la que la adquirió), pero finalmente ha tenido que conformarse con la nada desdeñable cifra que ronda los tres millones.

La propiedad cuenta con unas privilegiadas vistas y una decoración un tanto peculiar: murales y estatuas de dibujos animados, tanque gigante de peces en el baño principal y coloridas obras de arte pueblan las diversas estancias, entre las que se encuentra un cine o una sala de desayuno, según consta en la web Realtor, encargada de publicitar las fotografías.

Por otro lado, Kylie Jenner ha seguido los pasos de su cuñado y se ha deshecho de una vivienda en Calabasas, California, por 3,15 millones de dólares. Se trata de una propiedad construida en 2006 que ella misma ha reformado y que cuenta con suelos de ébano, papel tapiz gótico, azulejos de diseño -algunos de ellos de cristal- una suite glam, galería cubierta, piscina, spa y cabaña con bar y barbacoa, entre otras prestaciones.

Pero lejos de conformarse, Jenner ha puesto a la venta otra de sus tres casas, concretamente una que se ubica en Hidden Hills y que está decorada como si de un rancho se tratase. En total, se trata de tres hectáreas valoradas en 5,4 millones de dólares que incluyen un propiedad construida en 2012 que incorpora sala de teatro, sala de bar y cocina con isla.

Por si estos nuevos ingresos fueran poco para Kylie, la hermana de Kim Kardashian tiene ya en el mercado su colección de cosméticos, cuya marca gestiona desde hace tiempo.