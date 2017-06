Melania tendría un amante y pactó con Trump no separarse si llegaba a la Casa Blanca

Desde que Donald Trump (70 años) asumiera la presidencia de Estados Unidos, han sido escasas las ocasiones en las que su mujer, Melania(46) ha aparecido feliz y con una sonrisa en público, lo que ha generado todo tipo de comentarios y rumores acerca de su vida como primera dama. Ahora, una escritora británica ha asegurado de vivir "encarcelada en un matrimonio" donde los pactos están a la orden del día, incluidos los que tienen que ver con terceras personas.

La prensa internacional se ha hecho eco de las palabras de Mónica Byrne (36), una autora muy crítica con la política de Trump, que acusa a Melania de ser infiel a su marido con el jefe de seguridad de Tiffany's, en la Torre Trump. La propia escritora se ha encargado de publicar incluso una instantánea con el rostro del hombre que presuntamente mantiene una relación con la primera dama estadounidense. Según Byrne, la relación nació hace varios años y continúa a día de hoy. El matrimonio del político y su mujer sería, por tanto, un mero acuerdo.

A las palabras de la escritora se suman ahora las de un exempleado del equipo de campaña de la familia Clinton, que ha revelado otra noticia bomba que ha sentado ocmo un jarro de agua fría en la Casa Blanca: todo apunta a que la pareja habría firmado los papeles del divorcio, pero la victoria electoral de Trump cambió los planes e hizo que ambos renegociaran las condiciones del pacto hasta el punto de que acordar que el matrimonio duraría hasta el momento en el que la presidencia tocara a su fin.

"Melania ha sido miserable e infeliz desde que su marido decidió postularse para la Casa Blanca", afirmaba hace unos días la escritora, cuyas obras más conocidas son What every girl should know y The girl in the road. La joven relaciona además esta presunta infidelidad con la decisión de la primera dama de continuar residiendo en Nueva York con su hijo hasta el momento en el que éste finalizara sus estudios, algo que está previsto para finales de este mes de junio.

Medios como la revista alemana Bunte no han tardado en recoger todas estas informaciones que aluden al hecho de que si Trump hubiera perdido las elecciones, el matrimonio estaría ya roto a estas alturas.

De hecho, han sido varias las ocasiones en las que la pareja se ha mostrado fría y distante en los actos públicos, lo que habría contribuido a alimentar los rumores de crisis en el seno de los Trump. Uno de los últimos desplantes de Melania hacia su marido tenía lugar hace apenas unos días durante un viaje a Israel. La primera dama propinó un manotazo a su esposo durante su recorrido por la alfombra roja.

Por si todo esto fuera poco, la revista US Weekly llegó a desvelar que Melania prefiere dormir en cuartos separados y que cuando han de compartirse habitación prefiere que cada uno tenga su propia cama.

