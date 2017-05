Melania Trump, el centro de todas las iras tras acudir al G7 con una chaqueta de 50.000 dólares

La prensa internacional está que trina después de ver a la primera dama estadounidense, Melania Trump (46 años), en uno de sus últimos actos. Y es que la esposa de Donald Trump (70) es muy aficionada a la ropa de alta costura, tanto que no parece importarle su relevancia mediática a fin de lucir los modelos de sus marcas favoritas aunque eso suponga herir alguna que otra sensibilidad.

Así ha ocurrido este fin de semana durante un viaje a Italia. Allí el mandatario asistió a una reunión del G7, pero fue su mujer la que acaparó todas las miradas y las críticas al recurrir a una de sus firmas de ropa predilecta como es Dolce & Gabanna, la misma por cierto que eligió para su visita oficial al Papa Francisco (80).

La polémica ha vuelto a su armario. Si en aquella ocasión el motivo fue el barroquismo de su recatado y decoroso atuendo con mantilla mal colocada incluida (un cambio radical en su estilo), esta vez la razón de las feroces críticas han estribado, sobre todo, en el coste económico de su elección.

Sólo la recargada chaqueta de D&G, de estilo floral en 3D y perteneciente a la nueva colección, está valorada en 51.500 dólares, lo mismo que cobra una familia estadounidense media al año (55.000 dólares aproximadamente). Este hecho pronto ha generado un enorme malestar al que se han sumado medios de comunicación de todo el mundo, tanto europeos como americanos. Todos ellos consideran que no se trata de una decisión ética y que debería mostrar algo más de cautela y austeridad teniendo en cuenta la crisis económica y que sus gestos y gastos públicos pueden ofender al ciudadano.

