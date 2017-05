El lado más íntimo de Kyle MacLachlan, protagonista de 'Twin Peaks'

Kyle MacLachlan (58 años), quien consiguió gran popularidad gracias a su papel de un Agente Especial del FBI, Dale Cooper, en Twin Peaks, vuelve a la pequeña pequeña con la tercera temporada de esta serie. Entre los primeros capítulos de los 90 y los que comienzan este lunes han transcurrido 25 años en los que el estadounidense no sólo ha crecido como actor sino también como persona.

Cuando David Lynch (71) le llamó para interpretar el que sin duda ha sido uno de los papeles más importantes de su vida tan sólo tenía 33 años. Era joven, soltero y con muchas ambiciones. En aquel entonces no le importaba que el objetivo indiscreto de una cámara capturara imágenes de sus besos más tórridos con la modelo Linda Evangelista (52) con la que tuvo un romance de seis años. Iniciaron su relación en 1992, anunciaron su compromiso en 1996 y rompieron dos años después sin que transcendieran los motivos de la ruptura."Fue un momento muy particular y lo pasamos muy bien. Fue divertido. No pienso mucho en esa época. Fue una experiencia. Cuando terminó, simplemente seguí adelante, hacia lo que es mi vida ahora", explicó en una entrevista en El País en 2015.

Kyle Maclachlan actualmente está casado y tiene un hijo. Conoció a su esposa Desiree Gruber, una reputada relaciones públicas en el mundo de la moda, en la consulta del médico. Ambos coincidieron en sus sesiones con un qiropráctico y desde entonces no se separaron. La pareja se caso en 2002 en una boda íntima en una iglesia de Miami, Florida. Fruto de su amor es su hijo Callum Lyon MacLachlan, nacido en Los Ángeles en julio de 2008. Todos juntos viven en una impresionante mansión en las colina de Hollywood en la que no faltan el Globo de Oro que ganó por su papel de agente Cooper.

[Más información: El otro misterio de 'Twin Peaks' que afecta a un miembro de la familia real]

Se ha convertido en un hombre discreto, familiar y paciente. "Todo el mundo ha tenido una historia antes de estar delante de ti y no sabes cuál es. Mi reto es estar centrado, no prejuzgar e intentar entender a quien tengo delante. Eso te da mucha paz", confesó hace unos años. En sus redes sociales no suele compartir con sus seguidores imágenes de su vida privada, pero sí las utiliza para promocionar sus trabajos profesionales. En cambio su mujer si ha publicado fotografías de la faceta más íntima del matrimonio donde se les puede ver disfrutando en sus viajes o en los eventos familiares como cumpleaños.

Kyle Maclachlan también participó en otras series populares como Sexo en Nueva York, dando vida a Trey MacDougall, el marido de Charlotte York (Kristin Davis), o en Mujeres desesperadas.