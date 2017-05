La clasificación del Festival de Eurovisión 2017

La noche no era nada fácil para España. Las apuestas la situaban la última en la clasificación general y no andaban desencaminadas. Cinco puntos recibió finalmente Manel Navarro (20), el representante español, y no ha sido gracias al jurado sino al televoto de los eurofans.

Por el contrario, nuestros vecinosItalia y Portugal, los favoritos, encabezaban el ranking. Portugal, uno de los favoritos, arrasó con un total de 758 puntos, 373 de los cuales fueron otorgados por los espectadores. El baile de puntos protagonizado por los 42 países votantes y los 26 participantes quedó finalmente de la siguiente manera:

Portugal 758

Bulgaria 615

Moldavia 374

Bélgica 363

Suecia 344

Italia 334

Rumanía 282

Hungría 200

Australia 173

Noruega 158

Países Bajos 150

Francia 135

Croacia 128

Azerbayán 120

Reino Unido 111

Austria 93

Bielorrusia 83

Armenia 79

Grecia 77

Dinamarca 77

Chipre 68

Polonia 64

Israel 39

Ucrania 36

Alemania 6

España 5

