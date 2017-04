Samper, el colombiano que ayudó a Justin Bieber con el español: "Lo aprendió en dos horas"

Quizá al escuchar el nombre de Juan Felipe Samper (31 años) pocos puedan ponerle cara. Se trata de un cantante colombiano de bastante éxito en su país, que ha sido telonero de Morat, Marc Anthony (48) o Calle 13 y nominado al Grammy Latino en 2009, entre otros galardones. Ahora presenta su single Pensando en ti, pero estos días quienes sí que piensan precisamente en él son las beliebers -fans de Justin Bieber (23)- latinas, ya que es él el responsable de la buena pronunciación del ídolo canadiense en la versión de la famosa canción Despacito de Luis Fonsi (39).

EL ESPAÑOL ha conseguido ponerse en contacto con Samper y saber más de su curioso encuentro con Justin. Y es que todo empezó con una llamada hace dos semanas en la que le avisaban de que tenía que ir al estudio al día siguiente para hacer de traductor de un grupo de profesionales que acudirían al lugar. Una vez allí vio que se trataba de Justin Bieber que iba a grabar su colaboración en Despacito.

"Vino a grabar la canción, y tras cantar la parte en inglés que hace al inicio, hizo un descanso y se acercó a mí. Me pidió personalmente que le ayudara con la pronunciación del español, porque quería que quedase perfecto", explica Juan Felipe. "Fue increíble, estábamos uno sentado al lado del otro, trabajando mano a mano", dice recordando el momento con gran ilusión. Además, el colombiano quedó asombrado con la cercanía del canadiense y su compromiso con el trabajo: "Tiene un rollo espectacular, es muy alegre, muy amable y estuvo sonriendo todo el rato. Lo que más me sorprendió fue su profesionalidad, aluciné viendo cómo un chico tan joven estuviera tan concentrado en hacerlo perfecto, lo sacó a la perfección en apenas dos horas".

"Le ayudé con la pronunciación y la fonética, lo que más le costó fue el sonido "ere", y es que la canción está plagada de ese sonido, 'laberinto', 'paredes', 'manuscrito'...palabras así fueron las más difíciles para él", relata Samper en relación al aprendizaje exprés de Bieber. El cantante sabía decir los básico en español, 'sí', 'no' y 'hola', pero intentó hacer algún guiño a sus compañeros latinos y en sus conversaciones con ellos se esforzaba en colar alguna palabra en la lengua hispana.

"Mientras grababa me preguntaba constantemente cómo le oía, si su pronunciación sonaba bien y si no estaba seguro con lo que cantaba me pedía que le repitiera las estrofas y él seguidamente me imitaba", detalla Samper. Y es que para el par de horas que tuvo para prepararse la canción el colombiano afirma que "lo hizo demasiado bien".

Podríamos decir que Justin está en deuda con Juan Felipe por su indispensable ayuda para no cometer errores en su debut con el español. ¿Le pediría el colombiano que le devolviera el favor con una colaboración? "Ojalá, pero no caí en eso ni en nada. Fui a trabajar y no se me pasaron por la cabeza otras cuestiones que se le hubieran ocurrido a cualquiera estando en mi lugar. De hecho, ni siquiera le pedí una foto, imagínate, porque fue todo muy rápido".

La verdad es que el problema de tener este tipo de encuentros con un artista tan famosos como Bieber es que se limitan mucho las posibilidades de fotografiar los encuentros. No obstante, existen pruebas de su 'clase' de español: "Los únicos recuerdos que hay son, por un lado, la foto que colgó Justin en sus redes en la que se me ve al fondo y, por otro lado, el manuscrito que aparece en la carátula de la versión de la canción y que es lo que lee Justin que está escrito de mi puño y letra".

El ex de Selena Gómez (24) enseguida puso rumbo a Puerto Rico donde dio un concierto esta pasado semana y demostró lo mucho que le sirvió la clase intensiva de Juan Felipe. El 'improvisado profesor', sin embargo, permanece en Bogotá, donde su single ya triunfa y suena sinfín en todas las cadenas de radio musicales. Quizá en un tiempo veamos al colombiano compartiendo escenario con su popular 'alumno'.