Qué ha sido de la madre de Marine Le Pen, conejita Playboy por un día

Antes de batirse en duelo con Emmanuel Macron (39 años) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas -el 7 de mayo-, los fantasmas del pasado han vuelto para desarmar a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen (48). Sus intimidades y las de su familia, de sobra conocidas, están de nuevo de actualidad y algunos de los detalles de la vida privada de la aspirante resultan, cuando menos, chocantes teniendo en cuenta la ideología extremista de Le Pen.

Lo cierto es que la madre de la candidata, Pierrette Lalanne de Le Pen (81), primera mujer de Jean Marie Le Pen (88), fue portada de la conocida revista de tintes eróticos Playboy, allá por 1987. Lalanne se acababa de divorciar del político galo y hay quien considera que fue precisamente el despecho por la ruptura el que llevó a Pierrette a posar ataviada como una empleada de hogar de lo más sensual -con cofia y plumero incluidos- y como una campesina sexy.

Así, en las imágenes distribuidas por la conocida publicación puede verse a una Pierrette arrodillada en el suelo mientras sonríe ante la cámara, dejando a la vista una gran parte de su anatomía.

La portada impactó de lleno en la hasta entonces amable imagen pública del por aquel entonces fortalecido ultraderechista Le Pen y supuso un batacazo emocional para las tres hijas del matrimonio, entre las que se encontraba la propia Marine Le Pen, la menor de las tres hermanas. De hecho, esta última estuvo diez años sin hablar a su madre.

El divorcio de Le Pen y Lalanne fue de todo menos pacífico. La imagen tradicional y apacible que ofrecía el moralista matrimonio hasta entonces saltó por los aires. El escándalo político y mediático estaba servido. A todo ello contribuyó el hecho de que Le Pen, al parecer, no le pasaba la pensión correspondiente a su exmujer, algo que podría haber motivado la escandalosa portada, cuya edición, curiosamente, elevó las ventas de la revista de 50.000 a 400.000 ejemplares.

¿Qué ha sido de Pierrette Lalanne?

La política y su madre hicieron las paces muchos años después. La propia Lalanne, a sus 81 años, disfruta de su plácida vida en un pabellón anexo a la casa familiar de Montretout (Hauts-de-Seine), en la que reside desde que el escándalo de su divorcio saltara a los medios y se quedara sin dinero.

En 2014 protagonizó una pequeña incursión política al presentarse a las elecciones municipales en St. Cloud. No salió elegida, pues aparecía en los últimos puestos de la lista, y de hecho su grupo FN (Frente Nacional) no pasó de la primera ronda.

En la actualidad, se ha convertido en una de las mayores admiradoras de su hija durante la campaña, llegando a acompañarla incluso a algunas de las reuniones y mítines. "Esta campaña es genial, no voy a hablar mal de mi hija, me encanta, la admiro y no puedo decir nada más", aseguraba a los medios congregados días antes en el Zenith de París.

Hace tan sólo unos días, madre e hija celebraron juntas el pase a la segunda ronda de Marine Le Pen en Hénin-Beaumont. Con ellas estuvo asimismo la hermana mayor de la política, Caroline Marie.