Ivanka Trump se deshace contemplando al guapo primer ministro de Canadá

El "efecto Trudeu" ha regresado. Ivanka Trump (35 años) ha sido la última mujer en experimentarlo. Los medios de comunicación captaron los gestos y miradas que la hija del presidente de los Estados Unidos propició al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (45) durante una mesa redonda con líderes y mujeres relevantes dentro del mundo empresarial en Washignton. En un momento del encuentro Ivanka, quien estaba sentada al lado del político, se quedó embelesada escuchándole y el momento quedó retratado por los reporteros gráficos que estaban cubriendo el evento. La fotografía ha tenido tal repercusión que se ha convertido en viral.

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av