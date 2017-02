Trump utiliza su cuenta de Twitter para defender a su hija Ivanka

Si hace unas semanas Donald Trump (70 años) salía en defensa de su hijo pequeño Barron (10) para pedir que cesaran las mofas sobre él, hoy el presidente de los Estados Unidos ha hecho lo mismo con otro de sus descendientes. El mandatario ha utilizado sus redes sociales para atacar a la empresa de moda que ha retirado de sus tiendas los diseños de Ivanka Trump (35), su 'ojito derecho'. De hecho, es considerada por muchos la verdadera primera dama en vez de Melania (46). "Mi hija Ivanka ha recibido un trato injusto por parte de Nodstrom. ¡Ella es una gran persona, siempre empujándome para hacer lo correcto! ¡Es terrible!", asegura el presidente en sus redes sociales.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!