Gisele Bündchen se desata 'por culpa' de su marido Tom Brady

Fue, sin duda, la pareja de la noche. La ex ángel de Victoria's SecretGisele Bündchen (36 años) y el quarterback de los New England Patriots Tom Brady (39) se convirtieron en las verdaderas estrellas de la Super bowl por varias razones, con permiso de Lady Gaga (30).

La primera de ellas se debió al beso que protagonizaron y que nada tuvo que envidiar al que se dieron años atrás Sara Carbonero (33) e Iker Casillas (35) en la final del Mundial 2010.

Por si eso fuera poco, Bündchen se desató y acabó marcándose un efusivo y alocado baile en las gradas que acaparó todas las miradas y que tenía como objetivo celebrar el triunfo del equipo de su marido. Y eso que los Patrios daban el partido por perdido.

Hey @giseleofficial, are you excited the @patriots won the Super Bowl? 😂 #SB51pic.twitter.com/TPhWCn7LuO