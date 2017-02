La actriz española Marta Milans, la culpable de la ruptura entre Kylie Minogue y su prometido

La cantante Kylie Minogue (48 años) ha echado de su casa londinense al actor Joshua Sasse (29) con el que compartía sus días desde el verano de 2015 en el que se conocieron. Durante la grabación de la serie Galavant en la que el intérprete participaba y la artista hizo un cameo, fue cuando ocurrió el flechazo entre ambos. Hace justo un año se comprometieron y planearon casarse el pasado verano, pero semanas antes de la cita decidieron aplazarla hasta que el matrimonio gay fuera legal en Australia, país natal de la cantante: "¿Por qué somos nosotros más importantes que ellos? No es justo", expresaba.

Finalmente no habrá 'sí, quiero'. Kylie ha terminado con la relación y ya no luce siquiera el anillo de compromiso después de que viera a su pareja cada vez más interesado y más cerca de la actriz española Marta Milans. Sasse conoció a la madrileña del mismo modo que lo hizo con Kylie, durante el rodaje de una serie, esta vez fue en No Tomorrow situada en Canadá. El diario The Sun fue el primer medio en destacar la complicidad entre los actores hace ya unos meses.

Milans nació y creció en Madrid. Estudió Interpretación e Historia del Arte en la Universidad de Nueva York y enseguida encontró trabajo en una productora de teatro local. Habla de forma fluida siete idiomas y ayuda en el negocio familiar de exportación de quesos desde España a Estados Unidos. A Marta le gusta cantar, es experta en la práctica de yoga y es gran aficionada al Real Madrid. Además, tiene una hermana gemela que es diseñadora de joyas en Hawaii.

La española ha provocado el fin del compromiso entre la cantante y el actor cuando Kylie ya tenía organizada la boda y su perfecto vestido de boda en mente, tal y como contó en su última aparición en televisión en el programa The morning del canal ITV. Habló de que llevaría flores en la cabeza y que no sería un vestido de princesa, además se mostró encantada con lo bien que sonaba su nombre con su futuro apellido de casada: "Kylie Sasse suena increíblemente bien, ¿verdad?".

Fuentes cercanas a la cantante que han hablado con el portal Daily Mail aseguraban que Joshua era para Kylie el "hombre de su vida", en palabras de la australiana. Sin embargo, Minogue ha experimentado un dejavú, ya que su exprometido ha caído rendido a la belleza española al igual que le ocurrió con su exnovio el catalán Andrés Velencoso (38), que la dejó por empezar una relación con la actriz barcelonesa Úrsula Corberó (27).