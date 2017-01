Siete cosas que no sabías de Emma Stone

Puede que detrás de Emma Stone (28 años) no se esconda el prototipo hollywoodiense de bellezas como Monica Belluci (52), Angelina Jolie (41) o Scarlett Johansson (32), pero su encanto natural y su belleza -al margen de los cánones de la industria- unida al talento que emana la han convertido la actriz del momento.

Lo que pocos saben de la gran triunfadora cinematográfica de este año comenzó su carrera en un reality o que se emociona cada vez que que alguien le menciona a las Spice Girls. EL ESPAÑOL revela siete detalles que probablemente desconocías de la protagonista de La La Land.

Su verdadero nombre es Emily

Emily Jean Stone, de hecho. Pero cuando quiso inscribirse en el Sindicato de actores ya figuraba otra actriz con el nombre de Emily Stone, por lo que se decantó por Emma. La razón no es otra que su pasión por una de las componentes de las Spice Girls. Ella quería, incluso, que su profesora y su madre la llamaran así también.

Debutó gracias a un 'reality'

Corría el año 2004 y Emma Stone soñaba con convertirse en actriz. Después de participar en numerosas obras de teatro, se mudó a Los Ángeles con su madre para cumplir su sueño.

Con 16 años, participó en el reality In Search of the Partidge Family, donde buscaban protagonistas para una serie de televisión del canal VH1. Su persistencia y talento le sirvieron para hacerse con el papel.

Es una 'gruppie' de las Spice Girls

Además de cambiarse el nombre en honor a la baby spice, la intérprete siente verdadera devoción por las chicas picantes.

En varias ocasiones ha demostrado que es una auténtica seguidora del grupo. Han sido unas cuantas las entrevistas en las que alguna de las componentes de las Spice Girls le han dado una sorpresa provocando que por unos minutos se olvide de su condición de actriz reconocida y se convierta en una emocionada fan.

Firmó un contrato con Revlon por una razón muy personal

La marca suele realizar frecuentes campañas para luchar contra el cáncer de mama, enfermedad que diagnosticaron a su madre en 2008. Tras superarla, ambas se tatuaron las huellas de un pájaro -inspirándose en una canción de Paul McCartney (74)- que diseñó el propio cantante a petición de la actriz.

Poco después, ambas protagonizaban una campaña de la firma juntas.

Tuvo un accidente de pequeña practicando deporte

Tenía sólo 7 años y por aquel entonces practicaba gimnasia. Se subió a unas barras paralelas con tan mala suerte que se cayó y sufrió graves lesiones, aunque con el tiempo afortunadamente no le quedaron secuelas.

Pese a actuar en Spiderman, tiene fobia a las arañas

Emma Stone protagonizó la saga The Amazing Spider-Man junto al que luego sería su pareja, Andrew Garfield, intepretando a la novia del hombre araña. Sin embargo, no le gustan nada las agujas y las arañas. Eso no le impidió realizar su trabajo y, además, enamorarse.

En la ceremonia de los Oscar, dentro de unas semanas, coincidirá con Garfield -con el que rompió el pasado año- en la alfombra roja, ya que los dos están nominados.

No es pelirroja natural

A muchos se les ha caído un mito al leer estas líneas. Pero no, el cabello natural de Emma Stone no es el pelirrojo, sino el castaño claro casi rubio.