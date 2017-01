La casa de 250 millones de dólares que usted se podría comprar sólo si viviera 100 vidas

Una persona con un salario medio necesitaría un centenar de vidas de un siglo cada una para poder pagar esta mansión. Nada menos que 250 millones de dólares es la cantidad que tendrá que desembolsar quien desee hacerse con la casa más cara de Estados Unidos. El precio no suena muy apetecible pero la vivienda lo vale y es que ni siquiera hace falta salir de ella para tener a mano los mayores lujos, aunque en caso de desear salir podrías coger el helicóptero, que es el Airwolf que usaron en la serie de los 80 con el mismo nombre, o conducir alguno de los coches aparcados en la estancia con un valor total de 30 millones de dólares en vehículos.

La mansión está situada en el lujoso barrio de Bel Air, en Los Ángeles. Tiene 3.500 metros cuadrados, cuatro plantas, 12 habitaciones, 21 cuartos de baño, tres cocinas, piscina, cine, bolera y sala de masaje. El diseñador y arquitecto de la casa es Bruce Makowsky, experto en casas para millonarios. Tardó cuatro años en 'levantar' su obra y necesitó a 250 trabajadores para llevarlo a cabo.

Desde la colina en la que está situada la gran mansión y gracias a la visión panorámica de 270 grados que ofrece la estructura, se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de los rascacielos de Los Ángeles e incluso puede verse el océano Pacífico. Aunque para agua cristalina la de la gigantesca piscina que alberga la casa en su segundo piso y en el exterior. Además, aun estando sumergidos bajo el agua podemos ver la televisión, ya que existe una gran pantalla que puede alzarse por encima del agua con un sistema hidráulico en caso de que prefiramos verla tomando el sol en la hamaca.

En el ático se encuentra el helipuerto con el mítico transporte de la serie americana Airwolf que fue un éxito de audiencia en Estados Unidos y llegó a España una década después bajo el título Helicóptero. Pero el transporte en cuestión no puede utilizarse ya que no está operativo y solo 'posa' en lo alto de la mansión a modo de 'decoración'. Aunque suene raro no es el 'motivo decorativo' más ostentoso del lugar, porque bajo las escaleras que van del segundo al tercer piso podemos ver una cámara de fotos antigua a gran escala realizada con materiales de lujo. Es una obra del artista Liao Yibai y cuesta alrededor de un millón de dólares.

La agencia encargada de su venta aclara que la vivienda se ofrece totalmente amueblada y tal y como se presenta en las fotografías. Dudamos de que ese punto necesitara aclaración, porque tras pagar la multimillonaria cifra por la mansión, sería una tristeza tener que decorarla con productos de Ikea.