Los clubes de striptease ofrecen tres noches de desenfreno en homenaje al presidente Trump

Washington DC se prepara para la gran fiesta del próximo viernes. El magnate Donald Trump (70 años) tomará posesión de su cargo el día 20 y los locales de ocio para adultos de la ciudad han visto un gran filón en el evento inaugural de su investidura. La fama del presidente electo por las fiestas más tórridas y su afición por rodearse de mujeres exuberantes ha hecho que la estrategia de persuasión de los clubes nocturnos de la zona de la Casa Blanca gire entorno a las fiestas sin fin y a los bailes exóticos.

Según informa el portal de noticias TMZ, a partir de la noche del jueves, horas antes de que Obama le ceda su puesto a Trump, dará comienzo la celebración por el nombramiento del empresario en los locales de alterne más famosos de Washington. Archibald's es uno de los club para "caballeros" que más cerca está de la que será la nueva residencia de los Trump, según publicita en su propia web, "si puedes encontrar la Casa Blanca, puedes encontrarnos", dice.

En este lugar se preparan para dar la bienvenida al magnate por todo lo alto. "Ven a la gran fiesta de las becarias traviesas y de los empleados de administración más hot", reza el cartel haciendo un guiño 'picante' a los trabajadores que acompañarán a Trump en su nueva aventura como presidente. Y es que cuando anochezca el viernes, con el magnate ya como líder de Estados Unidos, las strippers 'presidirán' la gran fiesta de Archibald's. Las chicas, que ya las presentan con nombre completo en las redes sociales del local, llevarán una gorra de color rojo con el eslogan de la campaña del nuevo dueño del Despacho Oval, Make America Great Again.

Los locales de alterne más famosos de alrededor de la Avenida Pennsylvania no cerrarán en todo el fin de semana por la inauguración de Trump como presidente. Es el caso de The Mpire Club que tendrá una actividad ininterrumpida de jueves a domingo. Sin embargo, el local puntualiza que las actuaciones de las strippers terminarán a las once de la mañana del domingo después de más de tres días disfrutando de su compañía y sus bailes. Por lo tanto, en el club no habrá relojes que controlen el tiempo pero lo que sí habrá es comida para aguantar la jornada festiva. Buffet libre de alimentos de desayuno y sándwiches como tentempié para picar entre horas será lo que disfrutarán los presentes junto al deleite de los sensuales movimientos de las bailarina eróticas.

Thursday must be your lucky day! On stage for YOU NOW: Alexis, Amanda, Carolina, Elaine, Jade (Bday Girl!🎂), Kina, Leanna, Natasha & Toni 💋💋 pic.twitter.com/wUZ3pZ812W — Camelot Showbar DC (@CamelotShowbar) 12 de enero de 2017

El Camelot Showbar es otro de los locales que pretende hacer su agosto con la llegada de Trump al poder. De hecho, el local ya ha informado de que sus mesas más VIP ya están completas para la noche inaugural. Los privilegiados que han conseguido sitio tendrán a su alcance todo el champán que deseen y contarán con la compañía de mujeres que les harán disfrutar con su lap dance - baile sensual en el regazo.

Así que, según indica la publicación norteamericana TMZ, las strippers serán las protagonistas de la noche más especial para Donald Trump - aunque esta vez, al menos, no será por festejarlo junto a él sino gracias a él. El perfil 'travieso' de Trump ha conseguido que los negocios de la noche tengan motivos para hacer caja en una cita que en principio suena demasiado política.

Pero las noches más 'políticamente incorrectas' que vivirá Washington no serán imitadas en España. Según varios clubs de alterne con los que ha contactado EL ESPAÑOL, los locales patrios no organizarán eventos especiales por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Son muchas las celebraciones que llegan desde el otro lado del Atlántico que sirven de excusa para grandes festejos en nuestro país, como Halloween o Acción de Gracias que se han colado en los calendarios españoles, pero parece que no ha sido así con la subida al 'trono' del magnate más polémico de EEUU.

Por su parte, entre los americanos existe un colectivo que se ha mostrado en contra de la iniciativa de los locales de alterne y del propio Trump. Y es que justo un día después de que el empresario se haga con las riendas del país, una gran manifestación feminista tomará las calles de Washington para luchar a favor de los derechos de la mujer frente a las amenazas del nuevo presidente y sus políticas discriminatorias. Este colectivo alega que Trump utiliza a las mujeres como objetos sin valor y de forma ociosa, y piden a Melania que, como mujer que es, además de inmigrante y exmodelo de desnudos, tome poder ante los desplantes machistas de su esposo.