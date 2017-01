Cristiano Ronaldo va en serio: la foto de familia con su novia y su hijo

Cristiano (31 años) lo ha vuelto a hacer. La imagen de familia feliz que ha querido mostrar en el photocall de la gala The Best ha sido un dejavú para los fotógrafos allí reunidos. Hoy ha sido la presentación oficial de Georgina Rodríguez (21) en sociedad, pero el futbolista no ha sido muy original en su ejecución. Y es que hace tres años la instantánea era idéntica en la ceremonia del Balón de Oro. Donde hoy posa su actual novia, en 2013 lo hacía la modelo Irina Shayk (31). Los únicos que no han sido sustituidos en la foto han sido el propio CR7 y su hijo.

Lo que más ha cambiado de la imagen, aparte de la chica que posa al lado del futbolista, es el vestuario de ambos chicos. Mientras con Irina, Ronaldo optaba por un riguroso color negro, con la madrileña ha preferido alegrarse la vista con un azul brillante. Lo mismo ocurre con el menor del clan, que mostraba una chaqueta muy original hace tres años y esta vez ha querido seguir la gama de tonalidad de su padre y vestirse de azul marino - y mucho más mayor.

Ellas, sin embargo, no andan muy distanciadas en estilo. Además de poseer rasgos físico parecidos - ambas con melena morena, labios gruesos y ojos felinos - sus estilismos podrían pertenecer al mismo vestidor. Siempre compenetradas con el atuendo del deportista y luciendo las curvas y atributos más bellos de su anatomía.

Sin embargo, comparando ambas imágenes, podría decirse que Cristiano y su hijo se mostraban más felices en la época en la que la modelo rusa posaba junto a ellos. O quizá se deba a que la madurez de ambos les hace estar más contenidos ante los medios. Sea como sea, lo cierto es que el jugador merengue debe estar orgulloso y comprometido con la relación que tiene con Georgina para dar el paso y presentarla ante el mundo mediático. La joven ya dio el también importante paso de conocer a la familia del portugués hace un mes.

😍 Una foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 4:49 PST

Hasta ahora solo existían imágenes de la pareja tomadas por paparazzi en la calle o en el palco del Santiago Bernaubeú. Con esta instantánea el futbolista y la dependienta sellan por todo lo alto su amor y nada menos que ante la atenta y tierna mirada del pequeño Cristiano Ronaldo Jr.