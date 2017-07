El cuarto veraneo de Felipe y Letizia en Marivent: expectación ante el posado

Los reyes Felipe VI (49 años) y Letizia (44), acompañados por la princesa Leonor (11) y la infanta Sofía (10), ya están en Mallorca. Como cada año el palacio de Marivent ha abierto sus puertas para recibir a la Familia Real, que disfrutará de unos días de vacaciones en la isla balear, sin dejar de lado la agenda oficial. De momento, este viernes el monarca recibirá a las autoridades insulares entre las que se encuentran la Presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol (45); el Presidente del Parlamento, Baltasar Picornell i Lladó (40); el alcalde Palma Antoni Noguera (38) y el Presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat (36).

El tradicional posado veraniego se producirá la semana próxima, aunque el día exacto se desconoce por el momento. Una vez más los reyes se dejarán fotografiar por los medios junto a sus hijas, algo que ya se ha convertido en tradición desde que en 2014 decidieran recuperar los posados en Marivent. Era su primer verano como soberanos y de esta forma dejaron claro que mantendrían el apoyo de la Corona a las instituciones, la economía y el pueblo de Baleares, tal y como explicaron fuentes de la Casa del Rey a EFE.

En esta primera fotografía histórica Felipe VI y Letizia junto a sus hijas aparecieron muy sonrientes y relajados con un look muy veraniego. La Reina lució una camiseta blanca de manga corta con pantalones estilo pijama de estampado en blanco y negro y sandalias planas doradas, mientras que el rey combinó una camisa de topos con pantalones blancos y zapatos 'beige'. La princesa Leonor y la infanta Sofía aparecieron con el mismo vestido aunque en diferentes colores, la primera en un tono aguamarina y la segunda en rosa.

Los reyes Felipe VI y Letizia con Leonor y Sofía. Gtres

En 2015 el posado estuvo marcado por la muerte del abuelo de la reina Francisco Rocasolano. De hecho, Letizia tuvo que retrasar su llegada a la isla por esta triste noticia. Pese a la oficialidad de la fotografía, los reyes optaron de nuevo por un estilo casual en su indumentaria. La reina con camisa blanca y un cómodo pantalón de verde caqui, y su corte de pelo estilo 'bob'. El Rey posaba con una camisa y pantalones en color azul, mientras que las pequeñas llevaban camiseta corta y bermudas (Sofía llevaba el mismo modelo de camiseta que su madre).

El segundo posado en Marivent. Gtres

Para su tercer y último posado los monarcas y sus hijas se decantaron por un look estilo marinero. La princesa Leonor llevaba un vestido blanco, mientras que la infanta Sofía, un vestido de rayas y sandalias plateadas. La reina escogió un pantalón blanco con una camiseta de rayas y sandalias planas; y Felipe combinó una camisa azul con pantalones blancos y zapatos marrones. Fue la primera vez que las instantáneas no se tomaron desde las escaleras sino que se hicieron en los jardines del palacio.

Este año en Marivent se está llevando a cabo diversos trabajos de albañilería y reparación de pavimentos y escalones exteriores que no finalizan hasta diciembre, por lo que el posado no se sabe dónde se realizará. Se desconoce si las obras se paralizarán durante la estancia de la familia real, aunque se espera que así sea. Lo que es seguro es que los reyes y sus hijas no faltarán a su encuentro con los medios y volverán a ofrecer su tradicional estampa veraniega. Después de su estancia en Palma probablemente la Familia Real ponga rumbo a otro destino.

