Las ocho tropelías de Froilán que no olvidar en su 19 cumpleaños

Froilán, el nieto mayor de los reyes eméritos, Juan Carlos I (79) y Sofía (78), cumple este lunes 19 años. Sus andanzas y aventuras han copado decenas de titulares desde que nació hasta hace escasamente uno días, cuando salían a la luz las imágenes de su alocada graduación en el colegio de EEUU. En septiembre el hijo de la infanta Elena (53) y Jaime de Marichalar (53) comenzará a cursar la carrera de Administración y Dirección de Empresas en una universidad privada madrileña. Aun así, seguro que continuará generando multitud de noticias con sus ocurrencias. Jaleos recuerda algunos de los momentos más divertidos y polémicos del joven.

Su famosa patada

El inició de todo fue la patada que Froilán le dio a su prima Victoria López de Quesada y Borbón Dos Sicilias, en la boda de su tío Felipe VI (49) con Letizia (44). 25 millones de telespectadores fueron testigos de esta travesura que ha pasado a la historia. Era el 22 de mayo de 2004 en la catedral de La Almudena.

Patada de Froilán a su prima.

Disparo en un pie

Con tan sólo 13 años Froilán tuvo que ser operado en la clínica Quirón de Madrid, tras recibir un disparo en un pie que se propinó él mismo. El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se encontraba con su padre realizando ejercicios de tiro en el patio de la finca familiar de Garrejo en Garray (Soria) cuando en un descuido se le disparó la escopeta, un arma de pequeño calibre, según informaron en su momento fuentes de la Casa Real. Permaneció ingresado varios días, en los que recibió la visita de todos sus familiares, desde su abuela la reina Sofía a sus tíos Felipe y Letizia. No le quedaron secuelas.

Jaime de Marichalar tuvo que declarar ante la Guardia Civil, ya que se trataba de un arma que no puede ser manejada por menores de 14 años. Aseguró que estaban limpiando la escopeta cuando se produjo el accidente.

Jaime de Marichalar con Froilán. Gtres

Peineta a la prensa

Nunca le ha gustado que le fotografíen. Ya en una ocasión regañó a los reporteros gráficos cuando estaba posando con su familia asegurando que si no se cansaban de hacer tantas fotografías. Su descontento con la prensa hizo que Froilán en una ocasión les dedicara una peineta, levantando su dedo y haciendo como que se rascaba la cabeza.

Atacó a su primo con un pincho moruno

El verano de 2013 Froilán estaba navegando con su hermana Victoria Federica (16) y los hijos de la infanta Cristina (52) e Iñaki Urdangarín (49) cuando se enfadó con su primo Pablo (16) y le dio un cabezazo. No contento con ello intentó clavarle un palo de pincho moruno y los responsables de la Escuela Nacional de Vela de Calanova se vieron obligados a separarlos para evitar un mal mayor.

¡Tú cállate, puto chino!

Dos años más tarde el nieto de los reyes eméritos pronunció una de las frases que ya han quedado para la posteridad. Froilán se encontraba disfrutando de una divertida jornada en el Parque de Atracciones cuando intentó colarse en El Abismo, una de las montañas rusas más divertidas. Al no conseguir su propósito se irritó e intentó convencer a los trabajadores del recinto de que su condición como cuarto heredero en la línea de sucesión le otorgaba ese derecho. En ese momento, otro adolescente oriental le llamó la atención a lo que el sobrino del rey contestó: "¡Tú cállate, puto chino!".

La reina Sofía con sus nietos en Mallorca. Gtres

El rolex falso

Hace poco más de un año Froilán y tres amigos se encontraron un reloj en la calle. El hijo de la infanta Elena estaba convencido de que se trataba de un reloj bueno y se dirigió a una joyería para corroborarlo. Tras un exhaustivo análisis, los joyeros le confirmaron que era una pieza falsificada, algo que no fue bien recibido por el nieto de don Juan Carlos, que se lamentó de su mala suerte mientras mostraba su enfado y sus amigos le recriminaban que habían hecho el ridículo.

Altercado en una discoteca

A principios de este año vio la luz un vídeo de Froilán discutiendo con otro joven con una actitud amenazante a las puertas de una discoteca: "¿Que me vas a pegar tú? Tócame", dijo el hijo de la infanta Elenea. "Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar", le dice el joven con el que está discutiendo. "Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. Ten cuidadito. No me toques".

Loca graduación

Las últimas imágenes de Froilán corresponden a su graduación y no han estado exentas de su carácter alocado. El joven ha finalizado sus estudios en Virginia (USA), en el Blue Ridge School, cuyo coste anual es de 43.000 euros. El sobrino del rey Felipe VI se fumó el puro de la victoria de su fin de estudios y se dio un chapuzón en el lago que hay junto al colegio.