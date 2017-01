Twitter quiere que grites a los cuatro vientos que has cambiado tu foto de perfil

Se trata de una nueva funcionalidad aparentemente sencilla que, sin embargo, dice mucho de las intenciones de Twitter. Ahora, cuando un usuario cambie su imagen de perfil en la red social de los 140 caracteres, la plataforma creada hace casi once años le invitará a anunciarles a todos sus seguidores la novedad.

Sucede al menos desde el pasado mes de diciembre, y desde Twitter ya han confirmado que, efectivamente, se trata de una nueva característica de la red social. De momento está disponible para todos los usuarios de la aplicación para Android y algunos de los que acceden a la plataforma del pájaro azul desde un dispositivo iOS. De hecho, será en unas semanas cuando todos aquellos que tengan una cuenta en Twitter serán invitados a tuitear cuál es su nueva foto de perfil cada vez que la cambien.

Al aceptar comunicar ese cambio en sus perfiles de usuario, los tuiteros tendrán ante sí un tuit con un único mensaje: la etiqueta #NewProfilePic. No obstante, es posible editarlo para añadir algo al tuit o incluso eliminar el hashtag. Además, los usuarios de la aplicación en español no verán automáticamente esa etiqueta, sino su versión en castellano, #NuevaFotoDePerfil.

De esta forma, Twitter pretende incrementar la participación de sus usuarios y, en concreto, aumentar la cantidad de tuits con imágenes que son aquellos que logran un mayor impacto en la red social a día de hoy. En realidad, se trata de algo que ya hace Facebook desde sus orígenes, aunque con una diferencia: si bien la plataforma creada por Mark Zuckerberg notifica automáticamente cada cambio de imagen de perfil para generar actividad en forma de me gustas y comentarios, en el caso de Twitter se trata, por ahora, de algo opcional.

Que el ritmo no pare

Tras eliminar el límite de los mensajes privados y hacer que las imágenes tuiteadas no descuenten ni uno solo de los famosos 140 caracteres, esta es la última gran novedad con la que Twitter trata de salvar los muebles fomentando la participación de sus usuarios. No en vano, la plataforma creada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Ev Williams tiene algún que otro problema que ha hecho que en los últimos meses los rumores sobre su posible venta no hagan más que crecer.

Tras más de una década ayudando a que los internautas píen lo que les parezca, Twitter ve cómo el crecimiento de sus usuarios se ha estancado. Sumado a la dificultad a la hora de monetizar la actividad de los tuiteros, la red social vive permanentemente presionada por sus inversores e incluso por el precio de sus acciones, que a día de hoy apenas valen una cuarta parte de lo que valían en 2013, cuando el pájaro azul se estrenó en el parqué.

Así, y mientras no aparezca un comprador para la plataforma, los de Dorsey tratan de conseguir que, al menos, el activo más valioso de Twitter no decaiga: los tuiteros y sus conversaciones son de vital importancia para el futuro inmediato de la red social y, por eso, ahora te invitan a gritarle a los cuatro vientos que has cambiado de imagen de perfil.