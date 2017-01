'Big data' para saber que el porno lésbico y de MILF es el más buscado

Seguramente cuando el profesor Viktor Mayer-Schönberger del Internet Institut de la Universidad de Oxford escribió su libro Big data, la revolución de los datos masivos (Turner Noema, 2013) y popularizó aún más el término del que tanto se ha hablado en los últimos años, no se imaginaba las múltiples aplicaciones que podría tener esta revisión de los datos que se consumen a diario en la Red.

Porque quién le iba a decir al bueno de Mayer-Schönberger que, gracias a estas herramienta, íbamos esta semana a saber que los tres términos más buscados en la mayor web de contenido pornográfico del mundo, Pornhub, durante el año que acaba de concluir han sido: "lesbiana", "madrastra" y "MILF", acrónimo de la frase en inglés Mom I'd Like to Fuck (madre que me follaría).

Esta es una de las conclusiones del informe 2016. Year in review que Pornhub ha publicado tras analizar el big data del sitio este año, pero no la única. Lo más llamativo, aunque quizás evidente, es que el porno se consume, y mucho. En concreto, y sólo en esa web, entraron en 2016 23.000 millones de personas, 729 individuos por segundo.

"Para ayudarle a poner esto en perspectiva, intente imaginar el tamaño de un USB de 16GB. Ahora imagine 194 millones de esos USB que ocuparían 11.000 kilómetros, lo equivalente a la circunferencia de la luna", se puede leer en el informe.

En total, se visionaron 91.980.225.000 vídeos porno. Si se divide esta cifra por los habitantes de la tierra, cada uno hubiera visto 12 clips de contenido pornográfico en 2016.

Los datos masivos también revelan qué países consumen más porno per capita. En el top 10, con un EEUU que repite primera posición por cuarto año consecutivo, se encuentran países como Reino Unido, Canadá, Alemania o Brasil y entra por primera vez Japón, que ha escalado siete puestos con respecto al ranking del año anterior.

España se mantienen en la decimotercera posición, la misma que ocupaba el año pasado.

¿Qué es lo que más se busca?

Tras desglosar las principales cifras de visitas y visionados a la web, el informe se fija en lo que más interesa a los usuarios. Además de los términos más consultados, este año se ha visto algunos que han subido muchos puestos con respecto al informe anterior, como la expresión "tijereta lésbica" o que se han colado en la lista por primera vez, como Overwatch, que hace referencia a un videojuego comercializado a principios de 2016.

"Conocido por su rápida acción y sus caracteres ampliamente sexualizados, el juego se convirtió rápidamente en el sujeto de cientos de parodias de fantasias porno y vídeos de homenaje", escriben los responsables de la web, que consultan también a una terapeuta sexual sobre lo que significan estas búsquedas.

"Parece que la tendencia está cambiando hacia la búsqueda de más fantasía que realidad. El porno genérico se está reemplazando por escenarios específicos de escenas fantásticas. ¿Es esto resultado del aburrimiento o de la curiosidad? Una cosa es segura: el típico mete-saca ya no satisface a las masas, que claramente están buscando algo diferente", explica Laurie Betito, la autora del libro La biblia sexual para mayores de 50 años (no publicado en castellano).

Como nada queda fuera del análisis del big data, el informe también cuenta cuánto tiempo pasa la gente dentro de Pornhub y, visto lo visto, parece que casi nadie entra por error. La media de duración de la visita son nueve minutos y 36 segundos, una cifra que supera ampliamente Filipinas, el país donde más tiempo la gente se queda en el sitio y que es menor en España, donde los internautas pasan en la web sólo ocho minutos y nueve segundos. "Nuestra resolución de este año es que se mantengan un poco más", concluyen los autores del análisis.