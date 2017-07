Anillos vaginales para chicas adolescentes, la esperanza para acabar con el SIDA

La prevención de infecciones sexuales en la adolescencia es un asunto que lleva preocupando a la comunidad científica -y a la sociedad en general- desde hace mucho tiempo. Tras haber tratado el caso del "bebé milagro", la IX Conferencia Internacional sobre la Ciencia del VIH de París ha sacado a la luz los últimos avances que se han realizado en métodos anticonceptivos tales como el anillo vaginal con el fin de poder evitar el contagio y prevenir desde las edades más tempranas.

El anillo vaginal es un método conocido desde hace tiempo. Sin embargo, el que han presentado los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh contra el VIH es mucho más especial que los que estamos acostumbrados a utilizar.

Realmente, esta no es la primera vez que se fabrica un dispositivo de estas características, ya que el pasado año 2016 ya apareció un trabajo en el New England Journal of Medicine de anillo vaginal eficaz contra el VIH. Sin embargo, el que se dio a conocer en aquella ocasión sólo aseguraba la protección en mujeres de entre 18 y 45 años. La diferencia con el que se acaba de presentar es que esta vez el anillo contra el VIH también ha demostrado su eficacia en mujeres menores de 18 años.

Para testar dicha efectividad, se llevó a cabo un estudio con 96 adolescentes de entre 15 y 17 años, que probaron este objeto con dapivirina, un fármaco que se usa como antirretroviral. Así, los investigadores pusieron el anillo con esta sustancia en 73 de estas adolescentes y en las 23 restantes se utilizó un placebo.

Así, el anillo con microbicidas demostró reducir las infecciones en un 56% sin provocar una sensación desagradable durante las relaciones sexuales de quienes lo usaron. De hecho, las adolescentes afirmaron tener una sensación mayor de placer.

Según los investigadores, este hallazgo es muy importante ya que las mujeres jóvenes tienen hasta el doble de probabilidades de contraer el VIH que los hombres. Por ello, lograr datos de un anillo vaginal contra el VIH efectivo y seguro en mujeres menores de edad se ha convertido en un imperativo.

Anillo vaginal: cómodo, seguro y bien utilizado

Los investigadores también comprobaron que las voluntarias utilizaron correctamente el anillo vaginal. Algunos estudios han apuntado que sólo el 42% de las mujeres usan correctamente este dispositivo. En el caso del realizado por los científicos de la Universidad de Pittsburgh, el 95% de mujeres que utilizaron el anillo con dapivirina mostraron un uso correcto y regular del mismo. Por otro lado, hasta el 95% de las participantes afirmó que el uso del anillo vaginal era fácil, y hasta el 74% dijo que apenas sentía su presencia en el día a día.

Finalmente, cabe destacar que la dapivirina es un fármaco experimental, y aún se está estudiando su uso como método preventivo de la transmisión de VIH en forma de cremas genitales o mediante la inserción del mismo en anillos vaginales. Los ensayos clínicos para el uso de dicho fármaco ya están muy avanzados, algunos de los cuales ya están en la denominada fase III -a punto de ser aceptados para su comercialización-.