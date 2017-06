Seis curiosidades sobre el cáncer de piel que ni Hugh Jackman conoce

El 13 de junio, es el Día Mundial del Cáncer de Piel. En la actualidad existen días mundiales de casi todo pero algunos, como éste, son totalmente necesarios, pues se aprovechan para aumentar aún más si cabe las campañas de prevención de enfermedades muy peligrosas que podrían prevenirse en gran medida con una serie de hábitos muy sencillos.

Concretamente, el cáncer de piel y su variante más mortal, llamada melanoma, podrían evitarse con un uso correcto de protectores solares y un conocimiento adecuado de las horas en las que la exposición a las radiaciones ultravioleta es más intensa. Sin embargo, el desconocimiento, la pereza o, simplemente, el "a mí no me pasará" están propiciando que cada año aumente en España en un 10% la incidencia de esta enfermedad, que encierra muchas datos poco conocidos detrás.

Es el cáncer maligno más frecuente

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de piel es el tumor maligno más frecuente en los seres humanos. No todos los tipos de cáncer de piel tienen la misma prevalencia. El más habitual, que sufre entre otros el actor Hugh Jackman, es el carcinoma basocelular, que en España afecta a 253,23/100.000 personas-año. El carcinoma espinocelular o el de células de Merkel son otros de los tumores malignos de la piel que acompañan al temido melanoma.

Algunas personas son más propensas

La melanina, responsable de la coloración oscura de la piel, actúa como protector natural de la ésta, absorbiendo y dispersando las radiaciones perjudiciales del sol antes de que lleguen al ADN celular y causen alteraciones peligrosas.

Por eso, las personas más pálidas, que tienen menos niveles de melanina en sus células, son más propensas a padecer melanoma, aunque eso no quiere decir que los morenos estén totalmente a salvo, ni muchísimo menos.

Por otro lado, se considera que este tipo de cáncer, que en general se debe a circunstancias ambientales, también tiene cierto componente genético, por lo que las personas que tengan algún caso cercano en su familia deben prestar especial atención a su piel, con el fin de evitar diagnósticos tardíos.

Quemaduras en la infancia pueden generar cáncer en la edad adulta

Según los dermatólogos, la inmensa mayoría de las quemaduras solares se producen durante los primeros 20 años de vida.

Sin embargo, gran parte de los cánceres de piel aparecen a partir de los 50 años, debido a que el tumor puede tardar incluso varias décadas en formarse.

Por eso, es muy importante comenzar con la prevención lo antes posible, enseñando a los niños las pautas que deben seguir para proteger su piel de futuros tumores.

"Yo me he quemado varias veces y nunca me ha pasado nada" es, así, una frase que no tiene mucho sentido vistos los datos.

También puede aparecer en los ojos

Los melanomas se producen cuando las células formadoras de melanina comienzan a reproducirse de forma descontrolada en respuesta a los efectos resultantes de la radiación solar.

Por lo tanto, aunque su lugar de aparición más frecuente es la piel, también pueden generarse en otras zonas del cuerpo en las que estas células estén presentes, como el ojo.

De hecho, el melanoma ocular, también conocido como melanoma uveal, es el tipo de cáncer más común en el ojo, por lo que es muy importante también el uso de gafas de sol para evitar las consecuencias perjudiciales que pueden tener en ellos las radiaciones ultravioleta.

Un hábito peligroso: conducir con el brazo fuera

La playa y las piscinas no son el único lugar en el que se puede contraer cáncer de piel.

De hecho, existen otros lugares de riesgo muy poco conocidos, como el coche, especialmente cuando se conduce con el brazo por fuera de la ventanilla.

Para demostrarlo, en 2011 un equipo de investigadores de la Universidad de Washington llevó a cabo un análisis de los registros de casos de cáncer de piel en Estados Unidos, prestando especial atención a la localización concreta de los tumores ubicados en el brazo.

Como cabía esperar, en su caso la gran mayoría de tumores se encontraban en el lado izquierdo, mientras que en otros países, como Australia, en los que el asiento de conductor se encuentra en el lado contrario, se dan muchos más casos de melanomas en el brazo derecho.

Por eso, se recomienda conducir con las ventanillas cerradas en las épocas y las horas en las que el índice ultravioleta es más elevado y, además, también se aconseja a conductores profesionales, como taxistas o camioneros, que usen protección solar durante las horas de trabajo.

Las cabinas de bronceado son una alternativa peligrosa

Aunque hay quién piensa que las cabinas bronceadoras pueden ser una alternativa sana a la exposición solar, varios estudios de la Universidad de Noruega han demostrado que estos dispositivos, también conocidos como camas solares, son un potente carcinógeno, que también puede dar lugar a melanomas.

De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, declaró como carcinógenas estas cabinas en 2009. Previamente, se había desaconsejado su uso en menores.