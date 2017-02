Hans Rosling ha muerto: haga este test y vea si el mundo es mejor o peor de lo que cree

Este martes fallecía, debido a un cáncer de páncreas, Hans Rosling, médico y estadístico sueco que dedicó su vida a combatir la pobreza extrema. Además de eso, la obsesión de Rosling era la educación, y en concreto, tratar de desterrar de las mentes de los ciudadanos de los países desarrollados ciertos mitos sobre los países en desarrollo y el verdadero estado del mundo. Muy especialmente, Rosling trató de influir a aquellos hombres y mujeres poderosas y que toman decisiones que afectan al resto del globo.

Quizá usted ya sospechaba esto o quizá no le interese. Para descubrirlo, lo mejor es que complete el siguiente test de cuatro preguntas diseñadas por el propio Rosling. Si logra acertar más de la mitad, enhorabuena, puede seguir su camino y repartir sabiduría allá por donde vaya. Si falla, le insto a continuar leyendo el resto del artículo para descubrir la fascinante contribución intelectual del malogrado médico sueco.

Bien, aquí estamos. Intuyo que no le ha ido bien en el test, pero no se preocupe.

Inicialmente, Hans Rosling se dedicó a la epidemiología. Pasó dos décadas en Mozambique y otros países, donde una extraña enfermedad paralizante estaba afectando a la población. Guiándose por los datos, Rosling descubrió una asociación entre la parálisis y el consumo de yuca sin procesar.

La raíz de esta planta contiene linamarina, un glucósido cianogénico o, en resumen, un precursor del cianuro, que es lo que causaba esta parálisis que finalmente bautizaron como konzo. Este compuesto puede eliminarse sumergiendo la yuca en agua abundante, pero en épocas de sequía esto no era posible. Además, la yuca era la única planta que los habitantes de estas comunidades podían plantar sin que hubiera lluvia.

Todas estas experiencias llevaron a Rosling y a su mujer a la siguiente conclusión: el problema no era el cianuro ni las sequías, sino la extrema pobreza. Eso era lo que había que combatir con fiereza: "La pobreza extrema produce enfermedades, ahí es donde empieza el ébola, donde Boko Haram esconde a las niñas, donde el konzo ocurre", dijo.

Rosling logró liberarse de su empleo como profesor en el Instituto Karolinska sueco, al que sólo dedicaba un 5% de su tiempo, para fundar junto a su mujer Anna R. Rönnlund y su hijo Ola Rosling (ambos encargados de anunciar la triste noticia) la empresa Gapminder.

Rosling pasó entonces a dedicarse a la labor que le ha dado fama mundial, lo que él conocía como edutainer, mezcla de educador y entretenedor. Usando datos de Naciones Unidas y el Banco Mundial, los Rosling fueron pioneros en el uso y visualización de datos para ofrecer una imagen distinta del mundo. Por ejemplo, ¿cuánta gente dirían que vive en extrema pobreza en 2015?

África ya no es el cliché con el que crecimos, de niños malnutridos y guerra en todas partes, y tampoco Asia. Rosling, a menudo, ha sufrido críticas por parecer frivolizar con esta visión, basada en datos. ¿Acaso no sigue habiendo conflictos, guerra, extorsión? Por supuesto, el mundo no es una balsa de aceite y el progreso nunca es lineal, pero los avances democráticos, la alfabetización, la reducción de la pobreza, la erradicación de enfermedades están ahí. En datos, no en mitos.

Esta tensión, así como el carácter del desaparecido Rosling, se resumen muy bien en una entrevista que dio hace tiempo a la televisión danesa.

Si miramos desde la perspectiva de las noticias, los medios están reportando la situación actual, y ahora esa situación consiste en guerras, conflictos, caos...

No, no, eso está totalmente equivocado. Está usted equivocado. Nigeria, el país más grande de África, acaba de tener unas elecciones fantásticas y democráticas. El mediocre gobierno del país ha sido sustituido por un líder muy competente, Muhammadu Buhari. Y toda la población le apoya. Indonesia tuvo unas elecciones increíbles el año pasado. Ayer India fue declarada libre de tétanos materno y neonatal.

Pero Nigeria sufre amenazas constantes de Boko Haram.

Sí, pero eso es una pequeña parte de Nigeria, no todo el país. La economía nigeriana crece y la mortalidad infantil decrece. Puedes elegir entre enseñar sólo mi zapato, que es muy feo, pero sólo es una pequeña parte de mí, si enseñas mi cara entonces es otra parte. Los medios sólo mostráis una pequeña parte, pero la llamáis "el mundo". La gran diferencia es que las niñas sí van al colegio, los niños están vacunados y la mayoría del planeta tiene electricidad. Esas son las cosas importantes, pero van tan despacio que no llegan a ser noticia.

¿En qué hechos se basa?

Estadísticas del Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas, nada controvertido. Estos hechos no son discutibles, yo llevo razón y usted no.

Nature publicó en diciembre de 2016 un perfil muy recomendable del médico sueco, titulado Tres minutos con Hans Rosling cambiarán el modo en que ves el mundo. Una lectura fantástica, aunque quizá el formato en el que Rosling se encontraba más cómodo eran las charlas TED. Aquí tienen todas las que dio.

Quedamos a la espera de leer algún día el libro en el que Rosling trabajaba junto a su mujer e hijo, y que iba a llamarse Factfulness, término inventado por Ola Rosling y que significa "el hábito reductor de estrés de tener sólo opiniones para las que tienes datos sólidos que las apoyan".

I just coind the term Factfulness: The stress-reducing habit of only carrying oppinions for which you have strong supporting facts.