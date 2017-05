Endesa: "La planta de Teruel cumple escrupulosamente los límites de emisiones"

Ante la información publicada esta mañana por la sección de Ciencia de EL ESPAÑOL sobre las emisiones de la Central Térmica de Andorra, Teruel, ENDESA, dueña de la central, ha declarado a este periódico que la información era inexacta.

"En la actualidad, la central térmica de Endesa en Andorra (Teruel) está produciendo electricidad dentro de los límites establecidos a día de hoy en cuanto a emisiones para las grandes plantas de combustión en España", apuntan.

La información explicaba que, con los nuevos límites de emisiones para Grandes Plantas de Combustión que la Unión Europea establece, la central aragonesa -cuyo cierre fue anunciado la semana pasada para 2020- superaría por amplio margen los niveles de óxidos de azufre (en un 917%) y de nitrógeno (176%).

La eléctrica explica que, dado que la legislación comunitaria establece un periodo de adaptación y que éste no ha entrado aún en vigor, no están incumpliendo normativa alguna. Con respecto a la cifra del 917% de SOx argumentan que "a esta central, por el tipo de carbón que quema, le aplica un límite de desulfuración en términos relativos y no absolutos, y en concreto debe desulfurar al 96% y dicho límite lo cumple escrupulosamente, de acuerdo a la legislación y los controles periódicos que realiza el órgano competente", que en este caso es el Gobierno de Aragón.

"Respecto a la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), la central está acogida al Plan Nacional Transitorio hasta el 30 de junio 2020, de forma que los techos de emisiones se calculan a nivel de cada empresa y no de cada planta, para que puedan, en su caso, adaptarse y cumplir a partir de dicha fecha el valor de la Directiva DEI-GIC, que es de 200 mg/Nm3, por lo que las emisiones no superan ningún límite", señalan.

En resumen, que la central térmica cerrará el día antes de que sus emisiones sean susceptibles de incumplir la ley.

"Respecto a los previsibles límites que se tendrán cuando entren en vigor las BREF, simplemente indicar que estos valores aún no están formalmente aprobados por Bruselas", indican desde ENDESA. La información que manejaba el autor de la información es, sin embargo, que los miembros del Comité para el Artículo 75 de la Directiva de Emisiones Industriales dieron un voto positivo a la implementación del nuevo BREF el pasado 28 de abril, después de seis años de negociaciones.

El informe citado en la información de EL ESPAÑOL identificaba varias centrales térmicas españolas amenazadas por estos nuevos límites de emisiones. De ellas, cinco pertenecen a Endesa-Enel (Teruel, Compostilla, Litoral, Alcudia y As Pontes), tres a Gas Natural (Meirama, Narcea y La Robla) y dos a Iberdrola (Lada y Velilla).

Con respecto al futuro de estas centrales, desde la eléctrica aseguran que "tanto en Litoral como en As Pontes se están ya acometiendo las inversiones para cuplir con la normativa de emisiones. Alcudia, como Mallorca, va por un camino distinto".