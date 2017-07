Por qué los zurdos están más predispuestos a convertirse en genios

Desde Leonardo Da Vinci a Napoleón, pasando por Jimi Hendrix, Bill Gates, Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Aristóteles, Mozart, Beethoven o Albert Einstein. Muchos de los grandes genios de la Historia son -o fueron- zurdos. Debido a ello, existe una creencia extendida en el imaginario colectivo que apunta que los zurdos son seres con unas capacidades superiores a las del resto de mortales que utilizan la derecha para desenvolverse en su devenir diario. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

Hasta la fecha, sabíamos que entre al 8% y un 13% de la población mundial es zurda, que esta particularidad se da tres veces más en hombres que en mujeres y que, además de contar con una mayor destreza física, los zurdos se desenvuelven mejor en situaciones complejas, tal y como aseguró hace unos años un estudio de la Universidad de Atenas.

Pues bien, un nuevo estudio, publicado en la revista Frontiers in Psichology por investigadores de la Universidad de Liverpool y de la Universidad de Milán, acaba de arrojar algo más de luz sobre el asunto. Tal y como afirman los investigadores Giovanni Sala y Fernando Gobet en The Conversation, los zurdos poseen un hemisferio cerebral derecho (el encargado del razonamiento espacial, del lenguaje o de las matemáticas) más desarrollado que el resto de los humanos.

Además, el cuerpo calloso -el haz de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios- suele ser más grande en los zurdos. "Esto sugiere que algunos zurdos tienen una conectividad mayor entre los dos hemisferios y por lo tanto un procesamiento de información superior", señalan los investigadores. El porqué, tal y como explican, no está claro aún: "Algunas teorías señalan que vivir en un mundo diseñado para derechistas podría forzar a los zurdos a usar ambas manos, aumentando así la conectividad". Así, tal y como apuntan los expertos, no es de extrañar que exista una sobrerrepresentación de zurdos en el mundo de la música y las artes.

Mejores en matemáticas

Sin embargo, la conclusión a la que han llegado con este estudio es que los zurdos, efectivamente, tienen una mayor capacidad que el resto para las matemáticas, una teoría sobre la que los científicos no han terminado nunca de ponerse de acuerdo.

Así, mientras que algunos estudios han demostrado que estos sujetos, efectivamente, están especialmente dotados para los números, otros han llegado a afirmar justo lo contrario, que son el grupo de personas más desfavorecido. La diferencia de resultados se debe, tal y como afirman los investigadores de las universidades de Liverpool y Milán, a la disparidad de edades a la hora de elegir a los participantes de los estudios de campo, al género de los mismos, así como a la habilidad matemática evaluada.

Así, para obtener unos resultados más rigurosos, estos científicos decidieron realizar toda una serie de experimentos matemáticos en más de 2.300 estudiantes de Primaria y Secundaria, que variaron en tipo y dificultad para contrarrestar el sesgo de los anteriores estudios: desde preguntas de álgebra hasta resolución de problemas aritméticos. Antes, todos ellos se habían sometido al Test de Lateralidad de Edimburgo (una prueba para determinar si una persona es zurda, diestra o ambidiestra).

Los resultados publicados en Frontiers in Psichology son claros. "Los zurdos superaron al resto de la muestra cuando las tareas involucradas dificultan la resolución de problemas, como la asociación de funciones matemáticas a un conjunto dado de datos", señalan los expertos. O lo que es lo mismo, los zurdos muestran un mejor comportamiento cognitivo ante problemas matemáticos de elevada dificultad. Estos resultados tuvieron una especial presencia entre los adolescentes varones. En cambio, cuando las tareas no tenían una especial dificultad, no existía diferencia entre diestros y zurdos.

"Los zurdos parecen tener, de media, una ventaja cuando resuelven tareas matemáticas exigentes -al menos durante la escuela Primaria y Secundaria-. En conjunto, estos hallazgos demuestran que la mano influye en la cognición como un indicador de conectividad entre los hemisferios cerebrales", señalan los autores.

Eso sí, los científicos advierten de que sólo un tercio de las personas que poseen un hemisferio derecho más desarrollado son zurdos. "Así que muchos diestros tendrán una estructura similar a los zurdos", finalizan.