El ABC fundamental de la educación en niños con Trastorno del Espectro Autista

“A Felipe de seis años le encantaba ver objetos que giraban. Podía pasarse horas mirando una peonza o un molinete. Sin embargo, yo no conseguía que su atención o su mirada se fijara en mí o en su cuaderno. Después de buscar diferentes maneras y ver que mis esfuerzos no daban resultado. Tuve la loca idea de usar un molinete para lograr que me atendiera y hasta utilizarlo como un refuerzo positivo”